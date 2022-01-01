Україна отримала ізраїльські пристрої для боротьби з іранськими дронами, – ЗМІ

Україна отримала ізраїльські пристрої для боротьби з іранськими дронами, – ЗМІ
Одна з оборонних компаній передає Україні свої антидронні пристрої через Польщу. В Ізраїлі вважають за краще заплющувати очі на угоду, попри передачу апаратів класу "передової оборонної технології".

Після отримання російськими військами іранських дронів Україна змогла придбати ізраїльські пристрої для протидії дронам. Про це повідомляє "Фокус", посилаючись на Zman Yisrael.

За інформацією видання, Київ отримує ізраїльські технології через посередництво Польщі. Ізраїль, зважаючи на все, воліє не перешкоджати постачанню обладнання для української армії. Постачання здійснюються через неназвану оборонну компанію. Вона передала антидронові пристрої до Польщі, звідки вони потрапили до України.

Такі високотехнологічні пристрої підпадають під кваліфікацію передової оборонної технології, тому вони вимагали б схвалення з боку уряду Ізраїлю. Проте ні уряд, ні Міноборони країни не реагували, знаючи, що техніка потрапить до України.

Ізраїлю важливо зберігати дипломатичні відносини з РФ, тому офіційна влада не приймає чийсь бік. Водночас із середини літа ізраїльська позиція дедалі більше хилиться у бік України. Зокрема, Ізраїль почав фінансувати громадські організації, які працюють над подоланням наслідків війни.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що Ізраїль передав Україні розвіддані про іранські дрони, які є в РФ.

Також у командуванні ВПС України доповіли, що 20 вересня їм удалося збити іранський дрон-камікадзе Shahed-136. Російські війська дедалі частіше застосовують їх для обстрілу українських інфраструктурних об'єктів.

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Теги: Україна, війна, БПЛА
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