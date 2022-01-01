Повернення наших Героїв з російського полону: Добрі новини від ВолиньPost за 22 вересня

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 22 вересня.Глава Офісу президентазаявив, що Україна повернула з полону російських окупантів 215 захисників, з них 108 — бійці Азову. 124 зі звільнених — офіцери, серед них бійці Навгвардії, Сухопутних військ, ВМС, прикордонники, поліцейські, бійці територіальної оборони, СБУ тощо.Міністр закордонних справ Фінляндіїоголосив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в'їзду туристів із Росії."Ми сьогодні вирішили почати підготовку національного рішення щодо того, як ми можемо обмежити туристичний потік або повністю запобігти йому, і це національне рішення може передбачати нове законодавство, яке буде ухвалене дуже швидко, або тлумачення чинного законодавства", – пояснив глава фінського МЗС.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 55510 (+400) осіб ліквідовано,танків ‒ 2236 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28) од,артилерійських систем – 1341 (+1) од,РСЗВ – 318 (+0) од,засобів ППО ‒ 169 (+1) од,літаків – 253 (+0) од,гелікоптерів – 218 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),Крилатих ракет ‒ 240 (+1),кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,спеціальної техніки ‒ 125 (+0).Росія, ймовірно, зіткнеться з логістичними та адміністративними проблемами, пов’язаними з набором 300 тисяч військових. Нові формування навряд чи стануть боєздатні протягом декількох місяців.Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони із посиланням на дані розвідки."Путін йде на значний політичний ризик в надії створити таку необхідну бойову міць. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала свій запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - йдеться в повідомленні.У 100-ій окремій бригаді територіальної оборони Волині служить елегантний вусань,який має, на перший погляд, досить чудернацький позивний – «Джонсон».«То все через моє прізвище – Бо́рис я,. Тож хлопці з підрозділу ще при знайомстві «перехрестили» – почали називати «Борисом Джонсоном», на честь легендарного британського прем’єра. А я не дуже й пручався – бо той Джонсон таки справді достойний чолов’яга», – розповідає пан Юрій.Возить дітей та військових: історія водія з Волині, який отримав нагороду від президентаОстанні пів рокуз села Гірка Полонка допомагає українським військовим і перевозить людей, які тікають від обстрілів. Усе це чоловік робить за кермом шкільного автобуса.Волинянин продовжує працювати на перемогу України та займається улюбленою роботою – розвозить учнів з різних сіл на навчання у школу.Юрій Зань – водій із більш як 40-річним стажем.Нагороду за свою працю та волонтерство, яку отримав влітку від президента України – орден "За заслуги" III ступеня – коментує стримано. Каже: за людину говорять її вчинки.Учора, 21 вересня, відбулося найбільше з початку повномасштабної війни визволення українських бранців з російського полону.Серед звільнених – один волинянин. Це – 26-річнийХлопець – із села Борохів Луцького (колишнього Ківерцівського) району. Утім, мобілізований був поза межами Волині.Раді поверненню нашого воїна додому і чекаємо на Волині кожного та кожну, хто досі перебуває у смердючих лапах Росії!Наймолодший захисник "Азовсталі"з Вінничини повернувся додому. 19-річний парамедик з позивним «Грінка» три місяці був із тими, хто тримав оборону на «Азовсталі». Тепер - вдома. безмежно щасливі за усіх наших Героїв, які повернулися на рідну землю!