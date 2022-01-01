Дружина загиблого льотчика севастопольсько-волинської бригади просить присвоїти чоловіку звання Героя України

Дружина загиблого у бою льотчика, командира ескадрильї 204 Севастопольської бригади тактичної авіації ім. Покришкінапросить присвоїти чоловіку звання Героя України.Про це йдеться вна сайті Президента України.Катерина Лисенко попросила розглянути питання про присвоєння звання Герой України, майору Лисенку Євгену Вадимовичу, який загинув у бою з переважаючими силами противника 9 березня біля сіл Окілок та Новопіль Житомирської області."Він до останнього відстоював Україну та відбивав атаку ракет від селищ та мирних людей і їх домівок. Жителі (свідки бою) переймались та збирали всім селищем підписи, щоб присвоїти звання за героїчний вчинок мого чоловіка. Вже пройшло більше, ніж пів року, мене люди запитують: «Чи отримав посмертно Євген Героя?», але відповідь «ні»Мені по сьогоднішній день не зрозуміло, чому держава не признає справжніх Героїв. Відбувся повітряний бій в ході нальоту на місто окупантами, мій чоловік протистояв до останнього агресії і захищав Батьківщину, не дивлячись на те, що сили не рівні, не залишив місце бойових дій, ціною власного життя, залишивши сиротами своїх маленьких дітей, яким 3 роки та 1 рік", - йдеться у тексті петиції.Підписати петицію можнаТакож Катерина Лисенко зазначила, що Євген Лисенко був учасником бойових дій до початку війни в Україні.Нагадаємо, льотчик майор Євген Лисенкоу повітряному бою під Житомиром. Він керував винищувачем МіГ-29 і в протистоянні з двома російськими літаками устиг збити один з них, але загинув від ворожих систем ППО.