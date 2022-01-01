Дружина загиблого льотчика севастопольсько-волинської бригади просить присвоїти чоловіку звання Героя України
Сьогодні, 22:02
Дружина загиблого у бою льотчика, командира ескадрильї 204 Севастопольської бригади тактичної авіації ім. Покришкіна Євгена Лисенка просить присвоїти чоловіку звання Героя України.
Про це йдеться в тексті електронної петиції на сайті Президента України.
Катерина Лисенко попросила розглянути питання про присвоєння звання Герой України, майору Лисенку Євгену Вадимовичу, який загинув у бою з переважаючими силами противника 9 березня біля сіл Окілок та Новопіль Житомирської області.
"Він до останнього відстоював Україну та відбивав атаку ракет від селищ та мирних людей і їх домівок. Жителі (свідки бою) переймались та збирали всім селищем підписи, щоб присвоїти звання за героїчний вчинок мого чоловіка. Вже пройшло більше, ніж пів року, мене люди запитують: «Чи отримав посмертно Євген Героя?», але відповідь «ні»
Мені по сьогоднішній день не зрозуміло, чому держава не признає справжніх Героїв. Відбувся повітряний бій в ході нальоту на місто окупантами, мій чоловік протистояв до останнього агресії і захищав Батьківщину, не дивлячись на те, що сили не рівні, не залишив місце бойових дій, ціною власного життя, залишивши сиротами своїх маленьких дітей, яким 3 роки та 1 рік", - йдеться у тексті петиції.
Підписати петицію можна ТУТ.
Також Катерина Лисенко зазначила, що Євген Лисенко був учасником бойових дій до початку війни в Україні.
Нагадаємо, льотчик майор Євген Лисенко загинув у повітряному бою під Житомиром. Він керував винищувачем МіГ-29 і в протистоянні з двома російськими літаками устиг збити один з них, але загинув від ворожих систем ППО.
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Про це йдеться в тексті електронної петиції на сайті Президента України.
Катерина Лисенко попросила розглянути питання про присвоєння звання Герой України, майору Лисенку Євгену Вадимовичу, який загинув у бою з переважаючими силами противника 9 березня біля сіл Окілок та Новопіль Житомирської області.
"Він до останнього відстоював Україну та відбивав атаку ракет від селищ та мирних людей і їх домівок. Жителі (свідки бою) переймались та збирали всім селищем підписи, щоб присвоїти звання за героїчний вчинок мого чоловіка. Вже пройшло більше, ніж пів року, мене люди запитують: «Чи отримав посмертно Євген Героя?», але відповідь «ні»
Мені по сьогоднішній день не зрозуміло, чому держава не признає справжніх Героїв. Відбувся повітряний бій в ході нальоту на місто окупантами, мій чоловік протистояв до останнього агресії і захищав Батьківщину, не дивлячись на те, що сили не рівні, не залишив місце бойових дій, ціною власного життя, залишивши сиротами своїх маленьких дітей, яким 3 роки та 1 рік", - йдеться у тексті петиції.
Підписати петицію можна ТУТ.
Також Катерина Лисенко зазначила, що Євген Лисенко був учасником бойових дій до початку війни в Україні.
Нагадаємо, льотчик майор Євген Лисенко загинув у повітряному бою під Житомиром. Він керував винищувачем МіГ-29 і в протистоянні з двома російськими літаками устиг збити один з них, але загинув від ворожих систем ППО.
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