ЗСУ знищили 4 іранські дрони-камікадзе «Shahed-136»





Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.



22 вересня, близько 20:00 години, на Миколаївщині, воїни зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збили одразу чотири російські дрони-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.

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