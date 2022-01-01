ЗСУ знищили 4 іранські дрони-камікадзе «Shahed-136»

ЗСУ знищили 4 іранські дрони-камікадзе «Shahed-136»
Зенітники Повітряних сил знищили 4 ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва у небі над Миколаївською областю.

Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

22 вересня, близько 20:00 години, на Миколаївщині, воїни зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збили одразу чотири російські дрони-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.

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Теги: ЗСУ, війна, знищення, росія, іран
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