Сімейна пара потрапила у смертельну ДТП на Камінь-Каширщині: розповіли деталі





Про це розповідає



Внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса Volkswagen Crafter і легковика ВАЗ керманич останнього отримав несумісні з життям травми та помер.



Удар виявився такої великої сили, що від “жигулів” залишилася купа понівеченого металу. Дивом у тій трощі вдалося вижити дружині 36-річного чоловіка.



Проте жінці все ж знадобилася медична допомога. Наразі вона перебуває на лікуванні в Камінь-Каширській ЦРЛ. У неї закрита черепно-мозкова травма, забій шийного відділу хреба. Тим часом водій “буса” не постраждав.



Сімейна пара, що потрапила в ту злощасну аварію, – жителі села Брониця. Разом народили і виховували чотирьох дітей. Загиблого односельці характеризують як хорошого сім’янина, господаря. Кажуть, він не вживав спиртного, тому відкидають, що міг кермувати у стані алкогольного сп’яніння.



Те, що обидва водії, – учасники дорожньо-транспортної пригоди, – не були п’яними, підтвердили нам і правоохоронці. 31-річний водій Фольксвагена, який допустив зіткнення, згідно отриманих свідчень, заснув за кермом, повертаючись додому з далекого рейсу.



Триває розслідування цієї справи.



Зі слів старости Броницького старостинського округу Петра Кошелюка, селяни щиро переймаються майбутньою долею дітей, бо нелегко їм буде рости, жити без любові та опіки батька, напівсиротами. Всі четверо — ще школярі. Найменший хлопчик цьогоріч лише пішов до другого класу, найстарша дівчинка навчається в десятому. Тато був для них не тільки найближчою людиною, а й великою опорою. Він повністтю віддавав себе турботі про сім’ю. Поки їх матір знаходиться в лікарні, піклування над дітьми перебрали на себе родичі, — каже староста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої суботи, 17 вересня, ранішньої пори на автодорозі між Каменем-Каширським і селом Брониця трапилася жахлива смертельна ДТП . Авто, в якому їхало молоде подружжя, внаслідок аварії зім’яло в груду металу.Про це розповідає Полісся Внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса Volkswagen Crafter і легковика ВАЗ керманич останнього отримав несумісні з життям травми та помер.Удар виявився такої великої сили, що від “жигулів” залишилася купа понівеченого металу. Дивом у тій трощі вдалося вижити дружині 36-річного чоловіка.Проте жінці все ж знадобилася медична допомога. Наразі вона перебуває на лікуванні в Камінь-Каширській ЦРЛ. У неї закрита черепно-мозкова травма, забій шийного відділу хреба. Тим часом водій “буса” не постраждав.Сімейна пара, що потрапила в ту злощасну аварію, – жителі села Брониця. Разом народили і виховували чотирьох дітей. Загиблого односельці характеризують як хорошого сім’янина, господаря. Кажуть, він не вживав спиртного, тому відкидають, що міг кермувати у стані алкогольного сп’яніння.Те, що обидва водії, – учасники дорожньо-транспортної пригоди, – не були п’яними, підтвердили нам і правоохоронці. 31-річний водій Фольксвагена, який допустив зіткнення, згідно отриманих свідчень, заснув за кермом, повертаючись додому з далекого рейсу.Триває розслідування цієї справи.Зі слів старости Броницького старостинського округу, селяни щиро переймаються майбутньою долею дітей, бо нелегко їм буде рости, жити без любові та опіки батька, напівсиротами. Всі четверо — ще школярі. Найменший хлопчик цьогоріч лише пішов до другого класу, найстарша дівчинка навчається в десятому. Тато був для них не тільки найближчою людиною, а й великою опорою. Він повністтю віддавав себе турботі про сім’ю. Поки їх матір знаходиться в лікарні, піклування над дітьми перебрали на себе родичі, — каже староста.

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