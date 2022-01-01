Погода на завтра, 23 вересня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 23 вересня, у Луцьку та Волинській області
У п'ятницю, 23 вересня, на Волині буде хмарно з проясненням, місцями невеликий дощ.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8⁰ тепла, вдень 9-14⁰ тепла.

У Луцьку, за даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 12°С.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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