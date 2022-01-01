Погода на завтра, 23 вересня, у Луцьку та Волинській області

У п'ятницю, 23 вересня, на Волині буде хмарно з проясненням, місцями невеликий дощ.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8⁰ тепла, вдень 9-14⁰ тепла.У Луцьку, за даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 12°С.