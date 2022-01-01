У Луцьку дружина звільненого з полону азовця розповіла про перший дзвінок. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку дружина звільненого з полону азовця розповіла про перший дзвінок. ФОТО. ВІДЕО
Оксана Лосєва – дружина бійця-азовця – 47-річного Вадима Лосєва, який майже чотири місяці був у російському полоні.

Суспільному жінка розповіла про дзвінок з незнайомого номера і плани на майбутнє.

Про те, що Вадим потрапив до списку на обмін, говорить Оксана, не знала. Розповідає, ввечері 21 вересня навіть не очікувала почути голос коханого.

"Сімейним моїм ім'ям мене назвав. Ксюшок! Каже: "Все добре, я в Україні". Запитала, де саме. А він каже: "не знаю, тут нас нагодували трохи і дали подзвонити".

Востаннє з чоловіком дружина спілкувалася у день, коли він виходив з "Азовсталі". Про виведення бійців з території заводу тоді дізналася з СМС. Їх жінка досі береже.
У Луцьку дружина звільненого з полону азовця розповіла про перший дзвінок. ФОТО. ВІДЕО

Оксана каже: дзвінок чоловіка, який отримала ввечері 21 вересня, був неочікуваним. "З вчорашнього вечора я в стані, який називається: "Просто хочеться посміхатися". В мене останній раз такий стан був, коли ми з ним познайомилися і десь на день третій я зрозуміла, що закохана. І тепер точно такий же стан. Просто хочеться посміхатися", – додає жінка.

Зараз Вадим – в одному зі шпиталів на Чернігівщині, його та інших звільнених з полону бійців обстежують медики. Попереду в бійців – реабілітація. Побачитися з коханим Оксана планує одразу після того, як його направлять у частину.
У Луцьку дружина звільненого з полону азовця розповіла про перший дзвінок. ФОТО. ВІДЕО

Наступного разу Вадим зателефонував Оксані зранку. Жінка каже: з розмови із чоловіком зрозуміла – він, як і чимало інших його побратимів, планує продовжити службу.

"Вони всі налаштовані продовжувати цю справу. Мають бойовий стан. Ну, "Азовсталь", іншого не може бути", – додає дружина оборонця Маріуполя.



Родина Лосєвих – із Мелітополя. У березні жінка разом із донькою виїхала із окупованого міста та зараз проживає у Луцьку. Де тепер житиме родина жінка не знає. Каже: мріє повернутися у рідне місто, але готова поїхати вслід за чоловіком у будь-яке місто України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полонені азовці, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода на завтра, 23 вересня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 22 вересня
Сьогодні, 19:22
У Луцьку дружина звільненого з полону азовця розповіла про перший дзвінок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:50
Якщо Росія застосує ядерну зброю, постраждає не тільки Україна
Сьогодні, 18:24
Майже 73,5 тисяч переселенців знайшли прихисток на Волині
Сьогодні, 18:15
Схожі новини
Погода на завтра, 23 вересня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 23 вересня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Скільки батьків у Луцьку обрали індивідуальну форму навчання для своїх дітей Скільки батьків у Луцьку обрали індивідуальну форму навчання для своїх дітей
Сьогодні, 17:12
Збував у Луцьку психотропи через «закладки»: мешканець Рівненщини втрапив за ґрати на понад 6 років. Збував у Луцьку психотропи через «закладки»: мешканець Рівненщини втрапив за ґрати на понад 6 років.
Сьогодні, 16:59
90% батьків обрали очне навчання: як у Луцьку працює навчально-реабілітаційний центр 90% батьків обрали очне навчання: як у Луцьку працює навчально-реабілітаційний центр
Сьогодні, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода на завтра, 23 вересня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 22 вересня
Сьогодні, 19:22
 0
У Луцьку дружина звільненого з полону азовця розповіла про перший дзвінок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:50
 0
Якщо Росія застосує ядерну зброю, постраждає не тільки Україна
Сьогодні, 18:24
 0
Майже 73,5 тисяч переселенців знайшли прихисток на Волині
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8