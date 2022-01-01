У Луцьку дружина звільненого з полону азовця розповіла про перший дзвінок. ФОТО. ВІДЕО

Оксана Лосєва – дружина бійця-азовця – 47-річного Вадима Лосєва, який майже чотири місяці був у російському полоні.







Про те, що Вадим потрапив до списку на обмін, говорить Оксана, не знала. Розповідає, ввечері 21 вересня навіть не очікувала почути голос коханого.



"Сімейним моїм ім'ям мене назвав. Ксюшок! Каже: "Все добре, я в Україні". Запитала, де саме. А він каже: "не знаю, тут нас нагодували трохи і дали подзвонити".



Востаннє з чоловіком дружина спілкувалася у день, коли він виходив з "Азовсталі". Про виведення бійців з території заводу тоді дізналася з СМС. Їх жінка досі береже.



Оксана каже: дзвінок чоловіка, який отримала ввечері 21 вересня, був неочікуваним. "З вчорашнього вечора я в стані, який називається: "Просто хочеться посміхатися". В мене останній раз такий стан був, коли ми з ним познайомилися і десь на день третій я зрозуміла, що закохана. І тепер точно такий же стан. Просто хочеться посміхатися", – додає жінка.



Зараз Вадим – в одному зі шпиталів на Чернігівщині, його та інших звільнених з полону бійців обстежують медики. Попереду в бійців – реабілітація. Побачитися з коханим Оксана планує одразу після того, як його направлять у частину.



Наступного разу Вадим зателефонував Оксані зранку. Жінка каже: з розмови із чоловіком зрозуміла – він, як і чимало інших його побратимів, планує продовжити службу.



"Вони всі налаштовані продовжувати цю справу. Мають бойовий стан. Ну, "Азовсталь", іншого не може бути", – додає дружина оборонця Маріуполя.







Родина Лосєвих – із Мелітополя. У березні жінка разом із донькою виїхала із окупованого міста та зараз проживає у Луцьку. Де тепер житиме родина жінка не знає. Каже: мріє повернутися у рідне місто, але готова поїхати вслід за чоловіком у будь-яке місто України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! – дружина бійця-азовця – 47-річного, який майже чотири місяці був у російському полоні. Суспільному жінка розповіла про дзвінок з незнайомого номера і плани на майбутнє.Про те, що Вадим потрапив до списку на обмін, говорить Оксана, не знала. Розповідає, ввечері 21 вересня навіть не очікувала почути голос коханого."Сімейним моїм ім'ям мене назвав. Ксюшок! Каже: "Все добре, я в Україні". Запитала, де саме. А він каже: "не знаю, тут нас нагодували трохи і дали подзвонити".Востаннє з чоловіком дружина спілкувалася у день, коли він виходив з "Азовсталі". Про виведення бійців з території заводу тоді дізналася з СМС. Їх жінка досі береже.Оксана каже: дзвінок чоловіка, який отримала ввечері 21 вересня, був неочікуваним. "З вчорашнього вечора я в стані, який називається: "Просто хочеться посміхатися". В мене останній раз такий стан був, коли ми з ним познайомилися і десь на день третій я зрозуміла, що закохана. І тепер точно такий же стан. Просто хочеться посміхатися", – додає жінка.Зараз Вадим – в одному зі шпиталів на Чернігівщині, його та інших звільнених з полону бійців обстежують медики. Попереду в бійців – реабілітація. Побачитися з коханим Оксана планує одразу після того, як його направлять у частину.Наступного разу Вадим зателефонував Оксані зранку. Жінка каже: з розмови із чоловіком зрозуміла – він, як і чимало інших його побратимів, планує продовжити службу."Вони всі налаштовані продовжувати цю справу. Мають бойовий стан. Ну, "Азовсталь", іншого не може бути", – додає дружина оборонця Маріуполя.Родина Лосєвих – із Мелітополя. У березні жінка разом із донькою виїхала із окупованого міста та зараз проживає у Луцьку. Де тепер житиме родина жінка не знає. Каже: мріє повернутися у рідне місто, але готова поїхати вслід за чоловіком у будь-яке місто України.

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