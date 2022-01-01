Майже 73,5 тисяч переселенців знайшли прихисток на Волині





Про це повідомляють у пресслужбі Волинській ОВА.



За останню добу в область прибуло 68 осіб.



Найбільше переселенців проживає у Луцькому районі (з врахуванням міста Луцьк).



Статус ВПО мають 59 тис. 859 осіб.



Наразі в області можливо додатково розмістити ще до 12 тис. осіб Більшість місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За час повномасштабного вторгнення на Волині знайшли прихисток 73 тис. 485 переміщених.Про це повідомляють у пресслужбі Волинській ОВА.За останню добу в область прибуло 68 осіб.Найбільше переселенців проживає у Луцькому районі (з врахуванням міста Луцьк).Статус ВПО мають 59 тис. 859 осіб.Наразі в області можливо додатково розмістити ще до 12 тис. осіб Більшість місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного центру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію