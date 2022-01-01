Майже 73,5 тисяч переселенців знайшли прихисток на Волині
Сьогодні, 18:15
За час повномасштабного вторгнення на Волині знайшли прихисток 73 тис. 485 переміщених.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинській ОВА.
За останню добу в область прибуло 68 осіб.
Найбільше переселенців проживає у Луцькому районі (з врахуванням міста Луцьк).
Статус ВПО мають 59 тис. 859 осіб.
Наразі в області можливо додатково розмістити ще до 12 тис. осіб Більшість місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного центру.
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Про це повідомляють у пресслужбі Волинській ОВА.
За останню добу в область прибуло 68 осіб.
Найбільше переселенців проживає у Луцькому районі (з врахуванням міста Луцьк).
Статус ВПО мають 59 тис. 859 осіб.
Наразі в області можливо додатково розмістити ще до 12 тис. осіб Більшість місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного центру.
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