Майже 73,5 тисяч переселенців знайшли прихисток на Волині

Майже 73,5 тисяч переселенців знайшли прихисток на Волині
За час повномасштабного вторгнення на Волині знайшли прихисток 73 тис. 485 переміщених.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинській ОВА.

За останню добу в область прибуло 68 осіб.

Найбільше переселенців проживає у Луцькому районі (з врахуванням міста Луцьк).

Статус ВПО мають 59 тис. 859 осіб.

Наразі в області можливо додатково розмістити ще до 12 тис. осіб Більшість місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного центру.

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Теги: ВПО, Волинь
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