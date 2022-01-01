За сьогодні на Харківщині на мінах підірвались 8 людей





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"Протягом 22 вересня до чергової частини Чугуївського РУП надійшло декілька повідомлень про те, що 8 жителів Чугуївського району підірвались на мінах, які окупанти залишили після себе. Серед постраждалих – 67-річна жителька села Гракове та 52-річний житель селища Чкаловське, які отримали вибухові травми", - йдеться у повідомленні.



Також поліцейський офіцер громади виявив у полі двох підірваних на міні трактористів. Їх доставили до Чугуївської районної лікарні.



Поліція закликала місцевих жителів бути максимально обережним та не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні на території деокупованої частини Харківщини на мінах підірвались 8 людей.Про це у Telegram повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області."Протягом 22 вересня до чергової частини Чугуївського РУП надійшло декілька повідомлень про те, що 8 жителів Чугуївського району підірвались на мінах, які окупанти залишили після себе. Серед постраждалих – 67-річна жителька села Гракове та 52-річний житель селища Чкаловське, які отримали вибухові травми", - йдеться у повідомленні.Також поліцейський офіцер громади виявив у полі двох підірваних на міні трактористів. Їх доставили до Чугуївської районної лікарні.Поліція закликала місцевих жителів бути максимально обережним та не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.

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