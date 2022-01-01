За сьогодні на Харківщині на мінах підірвались 8 людей

За сьогодні на Харківщині на мінах підірвались 8 людей
Сьогодні на території деокупованої частини Харківщини на мінах підірвались 8 людей.

Про це у Telegram повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області.

"Протягом 22 вересня до чергової частини Чугуївського РУП надійшло декілька повідомлень про те, що 8 жителів Чугуївського району підірвались на мінах, які окупанти залишили після себе. Серед постраждалих – 67-річна жителька села Гракове та 52-річний житель селища Чкаловське, які отримали вибухові травми", - йдеться у повідомленні.

Також поліцейський офіцер громади виявив у полі двох підірваних на міні трактористів. Їх доставили до Чугуївської районної лікарні.

Поліція закликала місцевих жителів бути максимально обережним та не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.


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Теги: міни, Харківщина
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