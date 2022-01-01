Скільки батьків у Луцьку обрали індивідуальну форму навчання для своїх дітей

Скільки батьків у Луцьку обрали індивідуальну форму навчання для своїх дітей
Індивідуальну форму навчання в навчальному році 2022/2023 обрали батьки для більш як 1 200 учнів шкіл Луцької територіальної громади.

Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

517 учнів обрали сімейну (домашню) форму навчання, 532 школярі – екстернатну форму. Зі слів посадовця, саме ці дві форми актуальні для тих дітей, які перебувають за кордоном.

Ще 179 дітей навчається за патронажною формою. Зокрема патронаж доступний у тих випадках, коли діти не можуть відвідувати заклади освіти у зв'язку з певною хворобою або у шкільному класі навчаються менш як п'ять дітей.

Як зазначив посадовець, до початку навчального року кожен керівник школи працював з батьками щодо форми навчання.

"Якщо у батьків є бажання перебувати вдома, організувати та відповідати за освітній процес самостійно – це сімейна форма навчання. Якщо дитина за кордоном і треба дитину долучити до освітнього процесу у нас – це екстернатна форма навчання. Закон дає можливість обрати будь-які форми", – додав освітянин.

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Теги: навчання, Луцьк
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