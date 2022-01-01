В Україні зафіксували вже три випадки віспи мавп

В Україні зафіксували вже три випадки віспи мавп
У четвер, 22 вересня, в Україні зафіксовано ще один випадок віспи мавп. Це вже третій випадок захворювання в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна на телемарафоні.

"Насправді ми в України зареєстрували третій випадок мавп'ячої віспи. Сьогодні був третій випадок", - сказав він.

Також Кузін розповів про стан хворих.

"Всі троє мають легкий перебіг захворювання. Вони не мали підтвердженого контакту з хворим і не були за кордоном. Наразі відбувається епідемічне розслідування", - додав він.

За даними Кузіна, хворі - це чоловіки віком від 25 до 35 років.

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Теги: віспа мав, Україна
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