В Україні зафіксували вже три випадки віспи мавп
Сьогодні, 17:30
У четвер, 22 вересня, в Україні зафіксовано ще один випадок віспи мавп. Це вже третій випадок захворювання в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна на телемарафоні.
"Насправді ми в України зареєстрували третій випадок мавп'ячої віспи. Сьогодні був третій випадок", - сказав він.
Також Кузін розповів про стан хворих.
"Всі троє мають легкий перебіг захворювання. Вони не мали підтвердженого контакту з хворим і не були за кордоном. Наразі відбувається епідемічне розслідування", - додав він.
За даними Кузіна, хворі - це чоловіки віком від 25 до 35 років.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна на телемарафоні.
"Насправді ми в України зареєстрували третій випадок мавп'ячої віспи. Сьогодні був третій випадок", - сказав він.
Також Кузін розповів про стан хворих.
"Всі троє мають легкий перебіг захворювання. Вони не мали підтвердженого контакту з хворим і не були за кордоном. Наразі відбувається епідемічне розслідування", - додав він.
За даними Кузіна, хворі - це чоловіки віком від 25 до 35 років.
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