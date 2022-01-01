В Україні зафіксували вже три випадки віспи мавп





Про це повідомляє Ігоря Кузіна на телемарафоні.



"Насправді ми в України зареєстрували третій випадок мавп'ячої віспи. Сьогодні був третій випадок", - сказав він.



Також Кузін розповів про стан хворих.



"Всі троє мають легкий перебіг захворювання. Вони не мали підтвердженого контакту з хворим і не були за кордоном. Наразі відбувається епідемічне розслідування", - додав він.



За даними Кузіна, хворі - це чоловіки віком від 25 до 35 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 22 вересня, в Україні зафіксовано ще один випадок віспи мавп. Це вже третій випадок захворювання в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаряна телемарафоні."Насправді ми в України зареєстрували третій випадок мавп'ячої віспи. Сьогодні був третій випадок", - сказав він.Також Кузін розповів про стан хворих."Всі троє мають легкий перебіг захворювання. Вони не мали підтвердженого контакту з хворим і не були за кордоном. Наразі відбувається епідемічне розслідування", - додав він.За даними Кузіна, хворі - це чоловіки віком від 25 до 35 років.

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