Збував у Луцьку психотропи через «закладки»: мешканець Рівненщини втрапив за ґрати на понад 6 років.

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 22-річним жителем Рівненської області незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, а також психотропних речовин у великих розмірах .Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.У лютому 2022 року молодик був викритий правоохоронцями у розповсюдженні у Луцьку психотропу PVP через закладки. Вилучили у нього також і згортки з канабісом.Свою винуватість у вчиненні злочину обвинувачений не визнав, але її було доведено зібраними доказами – і суд призначив йому покарання у виді шести років та шести місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.