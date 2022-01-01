Збував у Луцьку психотропи через «закладки»: мешканець Рівненщини втрапив за ґрати на понад 6 років.
Сьогодні, 16:59
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 22-річним жителем Рівненської області незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, а також психотропних речовин у великих розмірах .
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
У лютому 2022 року молодик був викритий правоохоронцями у розповсюдженні у Луцьку психотропу PVP через закладки. Вилучили у нього також і згортки з канабісом.
Свою винуватість у вчиненні злочину обвинувачений не визнав, але її було доведено зібраними доказами – і суд призначив йому покарання у виді шести років та шести місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
У лютому 2022 року молодик був викритий правоохоронцями у розповсюдженні у Луцьку психотропу PVP через закладки. Вилучили у нього також і згортки з канабісом.
Свою винуватість у вчиненні злочину обвинувачений не визнав, але її було доведено зібраними доказами – і суд призначив йому покарання у виді шести років та шести місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
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