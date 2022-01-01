Громада на Волині вчилася евакуйовувати людей у разі загрози з боку Білорусі

Громада на Волині вчилася евакуйовувати людей у разі загрози з боку Білорусі
Навчання з евакуації населення у разі виникнення загрози вторгнення окупаційних військ днями відбулися у Любешеві.

Про це інформують на сайті Любешівської громади.

Під час навчань відпрацювали необхідні заходи евакуації жителів на безпечні території. Зокрема, порядок формування і відправлення людей до пункту посадки, а також транспортування населення.

При евакуації транспортом загального користування одній людині дозволено взяти не більше 10 кг особистих речей.
Громада на Волині вчилася евакуйовувати людей у разі загрози з боку Білорусі
Громада на Волині вчилася евакуйовувати людей у разі загрози з боку Білорусі

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Теги: Волинь, Любешівщина, евакуація
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