Громада на Волині вчилася евакуйовувати людей у разі загрози з боку Білорусі
Сьогодні, 15:57
Навчання з евакуації населення у разі виникнення загрози вторгнення окупаційних військ днями відбулися у Любешеві.
Про це інформують на сайті Любешівської громади.
Під час навчань відпрацювали необхідні заходи евакуації жителів на безпечні території. Зокрема, порядок формування і відправлення людей до пункту посадки, а також транспортування населення.
При евакуації транспортом загального користування одній людині дозволено взяти не більше 10 кг особистих речей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують на сайті Любешівської громади.
Під час навчань відпрацювали необхідні заходи евакуації жителів на безпечні території. Зокрема, порядок формування і відправлення людей до пункту посадки, а також транспортування населення.
При евакуації транспортом загального користування одній людині дозволено взяти не більше 10 кг особистих речей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Громада на Волині вчилася евакуйовувати людей у разі загрози з боку Білорусі
Сьогодні, 15:57
З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі»
Сьогодні, 15:35
Серед звільнених учора з російського полону – волинянин
Сьогодні, 14:55
Медіа