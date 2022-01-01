З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі»
Сьогодні, 15:35
Наймолодший захисник "Азовсталі"Назарій Гринцевич з Вінничини повернувся додому.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Наймолодший із захисників «Азовсталі» - 4 місяці в полоні. Назарій Гринцевич – 19-річний парамедик – «Грінка» три місяці був із тими, хто тримав оборону на «Азовсталі». Тепер вдома", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 21 вересня, з російського полону повернулись 215 людей захисників. Серед звільнених 188 – оборонці "Азовсталі". З них 108 "азовців", решта – нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ.
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Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Наймолодший із захисників «Азовсталі» - 4 місяці в полоні. Назарій Гринцевич – 19-річний парамедик – «Грінка» три місяці був із тими, хто тримав оборону на «Азовсталі». Тепер вдома", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 21 вересня, з російського полону повернулись 215 людей захисників. Серед звільнених 188 – оборонці "Азовсталі". З них 108 "азовців", решта – нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ.
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