З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі»

Назарій Гринцевич з Вінничини повернувся додому.



Про це Сергій Борзов.



"Наймолодший із захисників «Азовсталі» - 4 місяці в полоні. Назарій Гринцевич – 19-річний парамедик – «Грінка» три місяці був із тими, хто тримав оборону на «Азовсталі». Тепер вдома", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вчора, 21 вересня,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наймолодший захисник "Азовсталі"з Вінничини повернувся додому.Про це повідомив голова Вінницької ОВА"Наймолодший із захисників «Азовсталі» - 4 місяці в полоні. Назарій Гринцевич – 19-річний парамедик – «Грінка» три місяці був із тими, хто тримав оборону на «Азовсталі». Тепер вдома", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вчора, 21 вересня, з російського полону повернулись 215 людей захисників . Серед звільнених 188 – оборонці "Азовсталі". З них 108 "азовців", решта – нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ.

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