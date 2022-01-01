 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі»

З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі»
Наймолодший захисник "Азовсталі"Назарій Гринцевич з Вінничини повернувся додому.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Наймолодший із захисників «Азовсталі» - 4 місяці в полоні. Назарій Гринцевич – 19-річний парамедик – «Грінка» три місяці був із тими, хто тримав оборону на «Азовсталі». Тепер вдома", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 21 вересня, з російського полону повернулись 215 людей захисників. Серед звільнених 188 – оборонці "Азовсталі". З них 108 "азовців", решта – нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ.
З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян, – ЗМІ
Сьогодні, 15:18
Серед звільнених учора з російського полону – волинянин
Сьогодні, 14:55
«Вони мають виступити проти війни, а не втікати з країни»: Естонія не даватиме притулок росіянам
Сьогодні, 14:20
Окупанти влаштували теракт на ринку у Мелітополі, – мер
Сьогодні, 13:05
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бойовики планують долучити дітей до псевдореферендуму на Донбасі – СБУ
Сьогодні, 16:21
Громада на Волині вчилася евакуйовувати людей у разі загрози з боку Білорусі
Сьогодні, 15:57
З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі»
Сьогодні, 15:35
Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян, – ЗМІ
Сьогодні, 15:18
Серед звільнених учора з російського полону – волинянин
Сьогодні, 14:55
Схожі новини
Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян, – ЗМІ Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян, – ЗМІ
Сьогодні, 15:18
«Вони мають виступити проти війни, а не втікати з країни»: Естонія не даватиме притулок росіянам «Вони мають виступити проти війни, а не втікати з країни»: Естонія не даватиме притулок росіянам
Сьогодні, 14:20
Окупанти влаштували теракт на ринку у Мелітополі, – мер Окупанти влаштували теракт на ринку у Мелітополі, – мер
Сьогодні, 13:05
На Харківщині від танкового обстрілу загинув волинянин Владислав Лонський На Харківщині від танкового обстрілу загинув волинянин Владислав Лонський
Сьогодні, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бойовики планують долучити дітей до псевдореферендуму на Донбасі – СБУ
Сьогодні, 16:21
 0
Громада на Волині вчилася евакуйовувати людей у разі загрози з боку Білорусі
Сьогодні, 15:57
 0
З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі»
Сьогодні, 15:35
 0
Чотири головні фешн-фішки сезону осінь—зима 2022*
Сьогодні, 15:25
 0
Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян, – ЗМІ
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8