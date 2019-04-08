Бойовики планують долучити дітей до псевдореферендуму на Донбасі – СБУ

Бойовики планують долучити дітей до псевдореферендуму на Донбасі – СБУ
Російські куратори наказали бойовикам окупованої Донеччини розширити "електоральну базу" та залучити до участі у псевдореференудумі неповнолітніх українців, у тому числі з дитячих будинків.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Згідно з переховленими спецслужбою документами, окупанти хочуть задіяти у "голосуванні" дітей віком від 13 до 17 років. Таким чином бойовики намагаються штучно компенсувати катастрофічну нестачу голосів.

"Щоб посилити контроль за явкою, неповнолітніх мають супроводжувати до виборчих дільниць їх батьки, опікуни або представники так званих дитячих будинків на тимчасово окупованій території регіону", - йдеться у повідомленні

Для "накрутки голосів" до псевдореферендуму також планують залучати родини з пропискою в Донецькій області, які тимчасово виїхали до РФ.

За інформацією СБУ, такий наказ так званій "центральній виборчій комісії ДНР" дали куратори з Росії. Українські спецслужбовці ідентифікували всіх організаторів, встановила їх місцезнаходження та задокументувала злочини.

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Теги: псевдореферендум, Донбас, діти
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