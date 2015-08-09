Серед звільнених учора з російського полону – волинянин

Учора, 21 вересня, відбулося найбільше з початку повномасштабної війни визволення українських бранців з російського полону.Серед звільнених – один волинянин. Це – 26-річнийПро цестало відомо з власних джерел. Інформацію виданню підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Хлопець – із села Борохів Луцького (колишнього Ківерцівського) району. Утім, мобілізований був поза межами Волині.Раді поверненню нашого воїна додому і чекаємо на Волині кожного та кожну, хто досі перебуває у смердючих лапах Росії!Нагадаємо,. що 124 зі звільнених — офіцери, серед них бійці Навгвардії, Сухопутних військ, ВМС, прикордонники, поліцейські, бійці територіальної оборони, СБУ тощо. Серед захисників, які повернулися:десять іноземних захисників України із США, Великої Британії, Хорватії, Швеції та інших країн.Згідно з домовленостями, досягнутими з президентом Туреччини, командири з "Азовсталі" зараз перебувають у Туреччині під його особистими гарантіями.В обмін на визволених Україна віддала підозрюваного у держзраді нардепата 50 росіян.Фото – зі сторінки Служби безпеки України у фейсбуці.