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Серед звільнених учора з російського полону – волинянин

Серед звільнених учора з російського полону – волинянин
Учора, 21 вересня, відбулося найбільше з початку повномасштабної війни визволення українських бранців з російського полону.

Серед звільнених – один волинянин. Це – 26-річний Лучко Володимир Олександрович .

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел. Інформацію виданню підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Хлопець – із села Борохів Луцького (колишнього Ківерцівського) району. Утім, мобілізований був поза межами Волині.

Раді поверненню нашого воїна додому і чекаємо на Волині кожного та кожну, хто досі перебуває у смердючих лапах Росії!

Нагадаємо, додому повернули 205 українців та українок, а також 10 іноземців. що 124 зі звільнених — офіцери, серед них бійці Навгвардії, Сухопутних військ, ВМС, прикордонники, поліцейські, бійці територіальної оборони, СБУ тощо. Серед захисників, які повернулися:

Денис Прокопенко;
Сергій Волинський;
Святослав Паламар;
Олег Хоменко;
Денис Шлега;
Євген Бова;
Катерина Поліщук;
Мар’яна Мамонова;
десять іноземних захисників України із США, Великої Британії, Хорватії, Швеції та інших країн.

Згідно з домовленостями, досягнутими з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, командири з "Азовсталі" зараз перебувають у Туреччині під його особистими гарантіями.

В обмін на визволених Україна віддала підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука та 50 росіян.

Фото – зі сторінки Служби безпеки України у фейсбуці.

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Теги: полон, визволення, Володимир Лучко
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