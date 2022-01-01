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«Вони мають виступити проти війни, а не втікати з країни»: Естонія не даватиме притулок росіянам

«Вони мають виступити проти війни, а не втікати з країни»: Естонія не даватиме притулок росіянам
Естонія не надаватиме притулок російським громадянам, які намагаються втекти від мобілізації.

Про це в етері CNN сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, пише Громадське.

«Кожен громадянин відповідальний дії його держави, і громадяни Росії — не виняток. Тому ми не даємо притулку російським чоловікам, які біжать зі своєї країни. Вони мають виступити проти війни», — наголосила Каллас.

Вона також сказала, що Захід взагалі не має поступатися Росії та почати ще більше тиснути на неї, щоб Москва припинила війну. Каллас зазначає, що у Росії зараз зростає невдоволення всередині суспільства, «тому що вони також, так би мовити, відчувають війну на своїй шкурі».

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Теги: Росія, Україна, війна
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