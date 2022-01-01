Які нюанси потрібно знати про мандрівку до Польщі*





Що не можна перевозити за кордон

Валізи можуть перевіряти на кордоні. Тож не треба в них мати заборонені речі та продукти. Наприклад, для перетину межі з Польщею не можна мати при собі:



- м’ясні та молочні продукти;



- понад два кілограми овочів та фруктів;



- більше літра алкоголю з міцністю вище за 22%.



Інші ж продукти можна ввозити в Польщу з урахуванням 2 кг на одну людину. Винятками з правила про заборону молока та м’яса є дитячі сухі суміші та корм для тварин.



Попіклуйтесь заздалегідь про комфорт під час поїздок. В автобусі є зарядки для телефонів, зручні сидіння. Проте візьміть з собою подушку для подорожей — з нею набагато зручніше долати дорогу. Візьміть більше їжі та води. Очікування на кордоні може затягнутися.



Мандрівки з тваринами: як взяти з собою свого улюбленця

Перевезення тварин в автобусі через кордон дозволене, але є певні правила. Серед них:



• невеличких тварин можна перевозити безоплатно — це миші, птахи, хом’яки, морські свинки тощо;



• котів та собак можна перевозити на окремому місці за 50% вартості квитка;



• тварина не має заважати іншим — тож вона має бути або в контейнері, або на поводі з намордником (стосується великих собак).



Також у кожної тварини має бути паспорт, ветеринарна довідка, ідентифікатор у вигляді чіпа. Якщо не вистачає деяких щеплень, їх можна зробити на митниці, проте цей варіант не зручний для пасажирів автобуса через затримку. Наприклад, щеплення від сказу має бути зроблене не менше, ніж за місяць до поїздки. Сплануйте поїздку, підготуйтеся до неї заздалегідь та не майте проблем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перше, з чого треба починати підготовку до поїздки в Польщу, — документи. Віза або дозвіл на перебування в країні за безвізовим режимом, дійсний біометричний паспорт, медична страховка тощо. Якщо необхідні документи є в наявності, можна купувати квитки до Польщі. Наприклад, зручним варіантом для українців є автобус Львів Краків — замовити місце можна на сайті міжнародного перевізника klr.com.ua. Перетинаючи кордон, вам треба надати офіцерам митниці всі необхідні документи, підтвердити фінансові спроможності тощо.Валізи можуть перевіряти на кордоні. Тож не треба в них мати заборонені речі та продукти. Наприклад, для перетину межі з Польщею не можна мати при собі:- м’ясні та молочні продукти;- понад два кілограми овочів та фруктів;- більше літра алкоголю з міцністю вище за 22%.Інші ж продукти можна ввозити в Польщу з урахуванням 2 кг на одну людину. Винятками з правила про заборону молока та м’яса є дитячі сухі суміші та корм для тварин.Попіклуйтесь заздалегідь про комфорт під час поїздок. В автобусі є зарядки для телефонів, зручні сидіння. Проте візьміть з собою подушку для подорожей — з нею набагато зручніше долати дорогу. Візьміть більше їжі та води. Очікування на кордоні може затягнутися.Перевезення тварин в автобусі через кордон дозволене, але є певні правила. Серед них:• невеличких тварин можна перевозити безоплатно — це миші, птахи, хом’яки, морські свинки тощо;• котів та собак можна перевозити на окремому місці за 50% вартості квитка;• тварина не має заважати іншим — тож вона має бути або в контейнері, або на поводі з намордником (стосується великих собак).Також у кожної тварини має бути паспорт, ветеринарна довідка, ідентифікатор у вигляді чіпа. Якщо не вистачає деяких щеплень, їх можна зробити на митниці, проте цей варіант не зручний для пасажирів автобуса через затримку. Наприклад, щеплення від сказу має бути зроблене не менше, ніж за місяць до поїздки. Сплануйте поїздку, підготуйтеся до неї заздалегідь та не майте проблем.

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