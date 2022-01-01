Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання

Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання
Українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.

"Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном".

За статистикою ДПСУ, лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підробні документи про навчання у закордонних навчальних закладах.

Зважаючи на це, додає речник прикордонників, вище військове керівництво прийняло нове рішення - з 14 вересня скасувати можливість пропуску навіть цій категорії громадян.

"Тож на сьогодні чоловіків-студентів через кордон не пропускають", – заявляє Демченко.

Він додає, що за Постановою Уряду від 27 січня 1995 р. № 57, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять у перелік винятків, яким дозволений перетин кордону.

"Це питання може бути вирішене, якщо внесуть зміни в постанову уряду №57", - сказав Демченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Вони мають виступити проти війни, а не втікати з країни»: Естонія не даватиме притулок росіянам
Сьогодні, 14:20
Які нюанси потрібно знати про мандрівку до Польщі*
Сьогодні, 13:54
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання
Сьогодні, 13:47
Возить дітей та військових: історія водія з Волині, який отримав нагороду від президента
Сьогодні, 13:35
У Ковелі затримали злодія з наркотиками
Сьогодні, 13:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чотири головні фешн-фішки сезону осінь—зима 2022*
Сьогодні, 15:25
 0
Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян, – ЗМІ
Сьогодні, 15:18
 0
Серед звільнених учора з російського полону – волинянин
Сьогодні, 14:55
 0
У ДТП в Німеччині загинув волонтер луцького благодійного фонду
Сьогодні, 14:35
 0
«Вони мають виступити проти війни, а не втікати з країни»: Естонія не даватиме притулок росіянам
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8