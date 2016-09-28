У ДТП в Німеччині загинув волонтер луцького благодійного фонду

У ДТП в Німеччині загинув волонтер луцького благодійного фонду
В Німеччині у ніч з 17 на 18 вересня волонтер луцького благодійного фонду "Добра Справа" Сергій Войтович потрапив у страшну аварію та загинув.

Про це повідомили на сторінці благодійного фонду.

Сергій поїхав за гуманітарною допомогою до Німеччини. За словами поліції, під час аварії була погана видимість, дорога була мокрою через дощ. Його автівка врізалась у фуру та загорілась.

Оскільки вантажівка була завантажена пластиковими гранулами, вогонь горів при температурі до 1000 градусів і його було важко загасити. Через півтори години вогнеборцям вдалося приборкати вогонь. Водій вантажівки спочатку марно намагався приборкати вогонь за допомогою вогнегасника.
У ДТП в Німеччині загинув волонтер луцького благодійного фонду

У Сергія залишилася дружина та одномісячна дитина.

Ви можете підтримати сім‘ю загиблого фінансово: 4731219646851638, Войтович Павло Валентинович (рідний брат).

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Теги: Волинь, благодійний фонд, ДТП, Німеччина, волонтер
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