Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян, – ЗМІ





Про це пише



Співрозмовник видання сказав, що спочатку обговорювалося питання занесення під гриф "для службового користування" всього тексту указу. Пізніше було ухвалено рішення приховати під грифом тільки сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути мобілізований.



"Цифру кілька разів виправляли, і в підсумку, зупинилися на мільйоні", - уточнив співрозмовник видання.



Для підтвердження цієї інформації видання спробувало також зв'язатися з органами виконавчої влади, які, як правило, отримують повні тексти указів президента, зокрема й тих, що віднесені до грифу "для службового користування".



За повідомленнями джерел у кількох міністерствах, повний текст указу до них не надходив, і побачити його через систему міжвідомчого документообігу немає можливості.



Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян Дмитро Пєсков відмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію, вказавши лише, що він стосується кількості призовників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Таємний сьомий пункт указу президента РФ про часткову мобілізацію дає змогу Міноборони країни призвати на війну 1 мільйон осіб.Про це пише Українська правда з посиланням на джерело в адміністрації президента "Новой газете. Европа".Співрозмовник видання сказав, що спочатку обговорювалося питання занесення під гриф "для службового користування" всього тексту указу. Пізніше було ухвалено рішення приховати під грифом тільки сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути мобілізований."Цифру кілька разів виправляли, і в підсумку, зупинилися на мільйоні", - уточнив співрозмовник видання.Для підтвердження цієї інформації видання спробувало також зв'язатися з органами виконавчої влади, які, як правило, отримують повні тексти указів президента, зокрема й тих, що віднесені до грифу "для службового користування".За повідомленнями джерел у кількох міністерствах, повний текст указу до них не надходив, і побачити його через систему міжвідомчого документообігу немає можливості.Президент Росіївранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію . За його словами, це необхідно "для захисту країни". Прессекретар президента Росіївідмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію, вказавши лише, що він стосується кількості призовників.

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