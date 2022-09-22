 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян, – ЗМІ

Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян, – ЗМІ
Таємний сьомий пункт указу президента РФ про часткову мобілізацію дає змогу Міноборони країни призвати на війну 1 мільйон осіб.

Про це пише Українська правда з посиланням на джерело в адміністрації президента "Новой газете. Европа".

Співрозмовник видання сказав, що спочатку обговорювалося питання занесення під гриф "для службового користування" всього тексту указу. Пізніше було ухвалено рішення приховати під грифом тільки сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути мобілізований.

"Цифру кілька разів виправляли, і в підсумку, зупинилися на мільйоні", - уточнив співрозмовник видання.

Для підтвердження цієї інформації видання спробувало також зв'язатися з органами виконавчої влади, які, як правило, отримують повні тексти указів президента, зокрема й тих, що віднесені до грифу "для службового користування".

За повідомленнями джерел у кількох міністерствах, повний текст указу до них не надходив, і побачити його через систему міжвідомчого документообігу немає можливості.

Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію. За його словами, це необхідно "для захисту країни". Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію, вказавши лише, що він стосується кількості призовників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі»
Сьогодні, 15:35
Серед звільнених учора з російського полону – волинянин
Сьогодні, 14:55
«Вони мають виступити проти війни, а не втікати з країни»: Естонія не даватиме притулок росіянам
Сьогодні, 14:20
Окупанти влаштували теракт на ринку у Мелітополі, – мер
Сьогодні, 13:05
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Громада на Волині вчилася евакуйовувати людей у разі загрози з боку Білорусі
Сьогодні, 15:57
З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі»
Сьогодні, 15:35
Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян, – ЗМІ
Сьогодні, 15:18
Серед звільнених учора з російського полону – волинянин
Сьогодні, 14:55
У ДТП в Німеччині загинув волонтер луцького благодійного фонду
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі» З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі»
Сьогодні, 15:35
«Вони мають виступити проти війни, а не втікати з країни»: Естонія не даватиме притулок росіянам «Вони мають виступити проти війни, а не втікати з країни»: Естонія не даватиме притулок росіянам
Сьогодні, 14:20
Окупанти влаштували теракт на ринку у Мелітополі, – мер Окупанти влаштували теракт на ринку у Мелітополі, – мер
Сьогодні, 13:05
На Харківщині від танкового обстрілу загинув волинянин Владислав Лонський На Харківщині від танкового обстрілу загинув волинянин Владислав Лонський
Сьогодні, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бойовики планують долучити дітей до псевдореферендуму на Донбасі – СБУ
Сьогодні, 16:21
 0
Громада на Волині вчилася евакуйовувати людей у разі загрози з боку Білорусі
Сьогодні, 15:57
 0
З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі»
Сьогодні, 15:35
 0
Чотири головні фешн-фішки сезону осінь—зима 2022*
Сьогодні, 15:25
 0
Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян, – ЗМІ
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8