Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян, – ЗМІ
Сьогодні, 15:18
Таємний сьомий пункт указу президента РФ про часткову мобілізацію дає змогу Міноборони країни призвати на війну 1 мільйон осіб.
Про це пише Українська правда з посиланням на джерело в адміністрації президента "Новой газете. Европа".
Співрозмовник видання сказав, що спочатку обговорювалося питання занесення під гриф "для службового користування" всього тексту указу. Пізніше було ухвалено рішення приховати під грифом тільки сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути мобілізований.
"Цифру кілька разів виправляли, і в підсумку, зупинилися на мільйоні", - уточнив співрозмовник видання.
Для підтвердження цієї інформації видання спробувало також зв'язатися з органами виконавчої влади, які, як правило, отримують повні тексти указів президента, зокрема й тих, що віднесені до грифу "для службового користування".
За повідомленнями джерел у кількох міністерствах, повний текст указу до них не надходив, і побачити його через систему міжвідомчого документообігу немає можливості.
Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію. За його словами, це необхідно "для захисту країни". Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію, вказавши лише, що він стосується кількості призовників.
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Про це пише Українська правда з посиланням на джерело в адміністрації президента "Новой газете. Европа".
Співрозмовник видання сказав, що спочатку обговорювалося питання занесення під гриф "для службового користування" всього тексту указу. Пізніше було ухвалено рішення приховати під грифом тільки сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути мобілізований.
"Цифру кілька разів виправляли, і в підсумку, зупинилися на мільйоні", - уточнив співрозмовник видання.
Для підтвердження цієї інформації видання спробувало також зв'язатися з органами виконавчої влади, які, як правило, отримують повні тексти указів президента, зокрема й тих, що віднесені до грифу "для службового користування".
За повідомленнями джерел у кількох міністерствах, повний текст указу до них не надходив, і побачити його через систему міжвідомчого документообігу немає можливості.
Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію. За його словами, це необхідно "для захисту країни". Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію, вказавши лише, що він стосується кількості призовників.
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