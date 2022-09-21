Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію





Голова країни-окупантки в зверненні сказав, що мобілізувати будуть тих, хто перебуває в запасі, повідомляє



Нагадаємо, 20 вересня



Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що проведення Російською Федерацією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю. Віцепремʼєрка-міністр з питань ТОТ Ірина Верещук, зі свого боку, закликала українців не брати участь у підставних дійствах окупантів.



Голова Офісу президента Андрій Єрмак після появи перших повідомлень про підготовку термінових псевдореферендумів наголосив, що це свідчить про страх розгрому.



За даними США, підготовкою до псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України займається перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Наприкінці серпня посадовець Державного департаменту зазначав, що ці фейкові референдуми можуть відбутися найближчими тижнями, але Україна, США і міжнародне співтовариство знають – скільки б не посадили російських солдатів і маріонеткових чиновників, Кремль не зможе силою змінити кордони суверенної України.



За даними американської розвідки, Росія готувала "референдум" ще й для Харківської області, але тоді українські оборонці ще не починали контрнаступу, в результаті якого звільнили значну частину територій.

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