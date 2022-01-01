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Окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення «референдумів» про приєднання до Росії

Окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення «референдумів» про приєднання до Росії
Окупанти у так званих "Луганській та Донецькій народних республіках" призначили дату проведення "референдуму" про входження до складу Росії. Він має відбутися у період з 23 по 27 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".

"З метою забезпечення умов для реалізації учасниками референдуму свого права на участь у голосуванні та безпеці для учасників референдуму, членів комісій референдуму, спостерігачів, представників ЗМІ визначити дні голосування на референдумі з 23 по 27 вересня", - заявив "голова народної ради "ЛНР" Денис Мірошниченко.

При цьому він додав, що на "референдум" винесуть таке запитання: Ви за входження "ЛНР" у склад Росії на правах суб'єкта Росії?

Крім того, видання "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента РФ, повідомляє, що на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти мають намір також провести "референдуми" з 23 по 27 вересня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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