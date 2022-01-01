Судитимуть трьох військових РФ, які жорстоко поводилися з цивільними під час окупації на Чернігівщині
Сьогодні, 14:18
Судитимуть трьох військовослужбовців збройних сил РФ, які проходили службу у взводах мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 з дислокацією в місті Кизил Республіки Тива, і брали участь в окупації села Ягідного на Чернігівщині.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, зі зброєю в руках військові РФ насильно вдиралися до будинків мирних мешканців і автоматними чергами хаотично стріляли по приміщеннях, в яких переховувалися люди з дітьми.
Також обвинувачені виводили місцевих мешканців на вулицю при мінусовій температурі та, погрожуючи розстрілами, змушували роздягатися у присутності жінок та дітей. Проявляючи надмірну жорстокість, вони безпричинно застосовували фізичне насилля до потерпілих, завдаючи побоїв автоматичною зброєю.
Окрім того, військові РФ незаконно позбавили волі місцевих мешканців, замкнувши їх на 3 дні у погребі власного домоволодіння, обмеживши їм доступ до води, їжі та свіжого повітря.
За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох військових РФ за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, зі зброєю в руках військові РФ насильно вдиралися до будинків мирних мешканців і автоматними чергами хаотично стріляли по приміщеннях, в яких переховувалися люди з дітьми.
Також обвинувачені виводили місцевих мешканців на вулицю при мінусовій температурі та, погрожуючи розстрілами, змушували роздягатися у присутності жінок та дітей. Проявляючи надмірну жорстокість, вони безпричинно застосовували фізичне насилля до потерпілих, завдаючи побоїв автоматичною зброєю.
Окрім того, військові РФ незаконно позбавили волі місцевих мешканців, замкнувши їх на 3 дні у погребі власного домоволодіння, обмеживши їм доступ до води, їжі та свіжого повітря.
За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох військових РФ за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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