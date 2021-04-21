Волинські важкоатлети на чемпіонаті України вибороли чотири нагороди





Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



Команда Волинської області показала гарний результат. Зокрема, дві срібні нагороди чемпіонату України з важкої атлетики здобув важкоатлет Андрій Микитюк, у ваговій категорії 89 кг.



Бронзові нагороди вибороли:



Омелянець Дмитро у ваговій категорії 61 кг та Пелих Світлана у ваговій категорії 71 кг із сумою двоборства 400 кг.



У загальнокомандному підсумку команда Волинської області посіла 8 місце серед чоловіків та 7 місце серед жінок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13-18 вересня 2022 року в місті Хмельницькому відбувся чемпіонат України з важкої атлетики, за медалі якого змагалися близько 200 спортсменів з 21 області нашої держави.Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Команда Волинської області показала гарний результат. Зокрема, дві срібні нагороди чемпіонату України з важкої атлетики здобув важкоатлет, у ваговій категорії 89 кг.Бронзові нагороди вибороли:у ваговій категорії 61 кг тау ваговій категорії 71 кг із сумою двоборства 400 кг.У загальнокомандному підсумку команда Волинської області посіла 8 місце серед чоловіків та 7 місце серед жінок.

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