Волинські важкоатлети на чемпіонаті України вибороли чотири нагороди

Волинські важкоатлети на чемпіонаті України вибороли чотири нагороди
13-18 вересня 2022 року в місті Хмельницькому відбувся чемпіонат України з важкої атлетики, за медалі якого змагалися близько 200 спортсменів з 21 області нашої держави.

Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Команда Волинської області показала гарний результат. Зокрема, дві срібні нагороди чемпіонату України з важкої атлетики здобув важкоатлет Андрій Микитюк, у ваговій категорії 89 кг.

Бронзові нагороди вибороли:

Омелянець Дмитро у ваговій категорії 61 кг та Пелих Світлана у ваговій категорії 71 кг із сумою двоборства 400 кг.

У загальнокомандному підсумку команда Волинської області посіла 8 місце серед чоловіків та 7 місце серед жінок.

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Теги: важка атлетика, Волинь
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