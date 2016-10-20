Підмінюють ФАПи у віддалених селах: як на Волині працюють медичні бригади Червоного Хреста

Підмінюють ФАПи у віддалених селах: як на Волині працюють медичні бригади Червоного Хреста
У серпні на Волині стартував проект «Мобільні медичні бригади» від Товариства Червоного Хреста України. Вони виїжджають у віддалені села області, де немає фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій. Там оглядають усіх охочих.

«Сила правди» взяла участь в одному з таких виїздів і побачила на власні очі, як надають медичну допомогу селянам.

Нині на територіях колишніх Ківерцівського, Володимир-Волинського, Ратнівського районів та в Боратинській громаді, неподалік Луцька працює вже чотири мобільних екіпажі Червого Хреста.

В бригаді – лікар, медична сестра, волонтер товариства Червоного Хреста і водій. Виїжджають у віддалені села, де немає ФАПів та амбулаторій. В пріоритеті для надання медичної допомоги – вразливі категорії волинян та вимушені переселенці.

«Швиденько, протягом 10-15 хвилин ми повністю організовуємо своє робоче місце і розпочинаємо роботу. Люди повідомлені, приходять на прийом. Оглядаємо, робимо тести, міряємо тиск», – розповіла лікарка бригади Валентина Гурська.

Кожен екіпаж забезпечений тестами на Covid-19, на вагітність, тест-смужками для визначення рівня цукру, а також найнеобхіднішими ліками від найпопулярніших хвороб: серця, легень, знеболювальними.

«Мені перевірили пульс, поміряли температуру, тиск, послухали, Тест на коронавірус зробили, я не є носієм. Дякую, дуже добре», – ділиться враженнями одна з пацієнток.

Проект фінансується Червоним Хрестом Німеччини.

Ще три автомобілі мобільних медичних бригад роз’їдуться Волинню до кінця року.

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Теги: Волинь, Червоний Хрест, медичні бригади
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