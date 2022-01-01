Лучани просять, аби транспорт ввечері їздив довше

Лучани просять, аби транспорт ввечері їздив довше
Лучани просять сіськраду збільшити час руху транспорту в вечірній період.

Відповідну петицію розмістила у вівторок, 20 вересня, на сайті E-Dem Ганна Бадьорна.

"На сьогодні тролейбус №15 їздить до 21:30, а далі? Маршрутки - відсутні взагалі. Віддалені райони міста (Львівська, Цукровий, Ковельська, Рівненська ) - не досяжні уже починаючи з 21:00, а у вихідні з 20:30 добратися практично неможливо", - написала авторка.

Вона звернулася до мера Ігоря Поліщука, аби вирішити це питання з доїздом у громаді.

Зауважимо, аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вечір, Луцьк, транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підмінюють ФАПи у віддалених селах: як на Волині працюють медичні бригади Червоного Хреста
Сьогодні, 13:25
На Київщині знайшли ще двох закатованих росіянами чоловіків: в одного на куртці – шеврони академії СБУ
Сьогодні, 13:05
Лучани просять, аби транспорт ввечері їздив довше
Сьогодні, 12:56
Справу щодо смертельної ДТП, яку скоїла донька луцького бізнесмена Алфьорова, закрили
Сьогодні, 12:40
300 автовласників на Волині позбулися літери Z на номерних знаках
Сьогодні, 12:38
Схожі новини
У луцьких маршрутках шукають пасажирів, які розплачуються готівкою. ВІДЕО У луцьких маршрутках шукають пасажирів, які розплачуються готівкою. ВІДЕО
10 серпень, 08:35
У Луцьку може здорожчати проїзд у громадському транспорті до 15 гривень У Луцьку може здорожчати проїзд у громадському транспорті до 15 гривень
30 травень, 18:20
Як дефіцит пального вплинув на транспортні перевезення у Луцьку і на Волині Як дефіцит пального вплинув на транспортні перевезення у Луцьку і на Волині
02 травень, 16:40
У Луцьку переселенці-пільговики зможуть безкоштовно їздити в тролейбусах У Луцьку переселенці-пільговики зможуть безкоштовно їздити в тролейбусах
14 квітень, 16:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловіка, який на Волині підтримував Путіна, посадили за ґрати
Сьогодні, 14:33
 0
Судитимуть трьох військових РФ, які жорстоко поводилися з цивільними під час окупації на Чернігівщині
Сьогодні, 14:18
 0
Волинський браконьєр заплатить майже 100 тисяч за виловлені сітками 40 рибин
Сьогодні, 13:51
 0
Волинські важкоатлети на чемпіонаті України вибороли чотири нагороди
Сьогодні, 13:40
 0
Підмінюють ФАПи у віддалених селах: як на Волині працюють медичні бригади Червоного Хреста
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8