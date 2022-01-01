Лучани просять, аби транспорт ввечері їздив довше





Відповідну Ганна Бадьорна.



"На сьогодні тролейбус №15 їздить до 21:30, а далі? Маршрутки - відсутні взагалі. Віддалені райони міста (Львівська, Цукровий, Ковельська, Рівненська ) - не досяжні уже починаючи з 21:00, а у вихідні з 20:30 добратися практично неможливо", - написала авторка.



Вона звернулася до мера Ігоря Поліщука, аби вирішити це питання з доїздом у громаді.



Зауважимо, аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучани просять сіськраду збільшити час руху транспорту в вечірній період.Відповідну петицію розмістила у вівторок, 20 вересня, на сайті E-Dem"На сьогодні тролейбус №15 їздить до 21:30, а далі? Маршрутки - відсутні взагалі. Віддалені райони міста (Львівська, Цукровий, Ковельська, Рівненська ) - не досяжні уже починаючи з 21:00, а у вихідні з 20:30 добратися практично неможливо", - написала авторка.Вона звернулася до мера Ігоря Поліщука, аби вирішити це питання з доїздом у громаді.Зауважимо, аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

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