Справу щодо смертельної ДТП, яку скоїла донька луцького бізнесмена Алфьорова, закрили

Справу щодо смертельної ДТП, яку скоїла донька луцького бізнесмена Алфьорова, закрили
Катерині Алфьоровій, яка на смерть збила чоловіка у Княгининку у листопаді 2021 року, так і не оголосили про підозру. Більше того, кримінальне провадження закрили у березні 2022-го.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.

У поліції зауважили, що усі необхідні експертизи виконали. А провадження закрили відповідно до пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України. У цьому пункті йдеться: «встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення».

Нагадаємо, водійка автомобіля Audi A7 здійснила наїзд на 62-річного чоловіка з села Княгининок, який переходив проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Відомості зареєстрували в ЄРДР за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть.

Катерина Алфьорова є донькою відомого у Луцьку бізнесмена В’ячеслава Алфьорова. Йому та родині на Волині належить декілька фірм з різних напрямків бізнесу.

Зокрема, родина Алфьорових, згідно з інформацією з відкритих джерел, володіє авторинком у Луцьку, готелем «Україна», а також підприємствами – ТОВ «Рентал Хаус», ПАТ «Луцьке АТП 107012, ТОВ «Волинська факторингова компанія», ТОВ «Волинський хлібокомбінат», ТОВ «Луцький хлібокомбінат», ТОВ «Волинькомхліб», ТОВ «Готель Волинь», ТОВ «ЖК Шевченка» тощо.


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Теги: Катерина Алфьорова
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