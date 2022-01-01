300 автовласників на Волині позбулися літери Z на номерних знаках





Про це розповіла Юлія Матящук.



Для автовласників, які



"Була 201 первинна реєстрація авто та 99 перереєстрацій", – додала Юлія Матящук.



Зі слів речниці, найбільшим попитом послуга із заміни літер, які нагадують символіку російських військ, користувалася у Сервісному центрі МВС у селі Струмівка, неподалік Луцька. Там автовласникам видали орієнтовно двісті номерних знаків із літерами YA замість Z.



Довідково: "Зелені" номерні знаки з латинськими літерами Z або Y згідно з наказом МВС України від 2 березня 2021 року – лише для електромобілів, електромобілів-таксі, електробусів та інших типів електротранспорту. Літера Z означає "zero emisson", тобто нульові викиди. Загалом в Україні є майже 16 000 електрокарів із літерою Z на номерних знаках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За майже чотири місяці на Волині зареєстрували та перереєстрували 300 електромобілів з номерними знаками із літерами YA.Про це розповіла Суспільному речниця регіонального сервісного центру на ВолиніДля автовласників, які хочуть позбутися номерних знаків із літерами "Z" та "V" послуга стала доступна з 27 травня."Була 201 первинна реєстрація авто та 99 перереєстрацій", – додала Юлія Матящук.Зі слів речниці, найбільшим попитом послуга із заміни літер, які нагадують символіку російських військ, користувалася у Сервісному центрі МВС у селі Струмівка, неподалік Луцька. Там автовласникам видали орієнтовно двісті номерних знаків із літерами YA замість Z."Зелені" номерні знаки з латинськими літерами Z або Y згідно з наказом МВС України від 2 березня 2021 року – лише для електромобілів, електромобілів-таксі, електробусів та інших типів електротранспорту. Літера Z означає "zero emisson", тобто нульові викиди. Загалом в Україні є майже 16 000 електрокарів із літерою Z на номерних знаках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію