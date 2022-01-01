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300 автовласників на Волині позбулися літери Z на номерних знаках

300 автовласників на Волині позбулися літери Z на номерних знаках
За майже чотири місяці на Волині зареєстрували та перереєстрували 300 електромобілів з номерними знаками із літерами YA.

Про це розповіла Суспільному речниця регіонального сервісного центру на Волині Юлія Матящук.

Для автовласників, які хочуть позбутися номерних знаків із літерами "Z" та "V" послуга стала доступна з 27 травня.

"Була 201 первинна реєстрація авто та 99 перереєстрацій", – додала Юлія Матящук.

Зі слів речниці, найбільшим попитом послуга із заміни літер, які нагадують символіку російських військ, користувалася у Сервісному центрі МВС у селі Струмівка, неподалік Луцька. Там автовласникам видали орієнтовно двісті номерних знаків із літерами YA замість Z.

Довідково: "Зелені" номерні знаки з латинськими літерами Z або Y згідно з наказом МВС України від 2 березня 2021 року – лише для електромобілів, електромобілів-таксі, електробусів та інших типів електротранспорту. Літера Z означає "zero emisson", тобто нульові викиди. Загалом в Україні є майже 16 000 електрокарів із літерою Z на номерних знаках.

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Теги: Росія, Україна, війна, номерні знаки
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