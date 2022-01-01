Україна повернула тіла 25 полеглих захисників

Україна повернула тіла 25 полеглих захисників
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

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Теги: полеглі захисники, повернули тіла
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