Україна повернула тіла 25 полеглих захисників





Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України.



Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

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