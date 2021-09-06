«Волинська Голландія» ще на тиждень продовжила роботу

«Волинська Голландія» ще на тиждень продовжила роботу
«Волинська Голландія» до 25 вересня продовжила роботу квітучого поля.

Про це інформують на сторінці Волинської Голландії у Фейсбук.

«На ваші численні прохання ми продовжуємо роботу нашого квітучого поля ще на тиждень! Ловіть прекрасну мить! Поки сонячна погода приїжджайте помилуватися неймовірними квітами, наповнитись позитивними емоціями.

Фудкорт, на жаль не працюватиме. Але є приємний бонус від нас – 20% на всі наші рослини та цибулини квітів», – йдеться у дописі.

Приїжджати можна щодня з 10 до 18 години.

Вхідний квиток: 100 грн - дорослий, 50 грн - дитячий (від 7 до 14 років).

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Теги: Волинська Голландія, квітковий фестиваль, квіти, осінь
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