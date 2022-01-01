На Волині чоловік об стіну забив собаку: поліція відкрила «кримінал»

Житель міста Ківерці 19 вересня жорстоко вбив безпритульну собаку.Про це повідомила місцева жителькаВона розповіла, що це сталося на очах у свідків, серед яких була і дитина. Хлопець загнав собаку за приміщення будинку культури та бив її об стіну, перешкодити йому намагався сусід, але безрезультатно, додала Наталія. Чоловік вбив собаку і заніс її у своє подвір'я.Як повідомилиу секторі комунікації поліції Волині, подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення і інші події.Наразі триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.