На Волині чоловік об стіну забив собаку: поліція відкрила «кримінал»
Сьогодні, 11:14
Житель міста Ківерці 19 вересня жорстоко вбив безпритульну собаку.
Про це повідомила місцева жителька Наталія Голубова у фейсбук.
Вона розповіла, що це сталося на очах у свідків, серед яких була і дитина. Хлопець загнав собаку за приміщення будинку культури та бив її об стіну, перешкодити йому намагався сусід, але безрезультатно, додала Наталія. Чоловік вбив собаку і заніс її у своє подвір'я.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення і інші події.
Наразі триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомила місцева жителька Наталія Голубова у фейсбук.
Вона розповіла, що це сталося на очах у свідків, серед яких була і дитина. Хлопець загнав собаку за приміщення будинку культури та бив її об стіну, перешкодити йому намагався сусід, але безрезультатно, додала Наталія. Чоловік вбив собаку і заніс її у своє подвір'я.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення і інші події.
Наразі триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
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