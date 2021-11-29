У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася

У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
У Луцьку жінка повідомила у поліцію про бабусю, яка загубилася.

Про це повідомляють у пресслубі патрульної поліції Волині.

Вчора, 19 вересня, патрульним надійшло повідомлення від заявниці, яка розповіла, що неподалік ТЦ "Гостинець" стоїть жінка похилого віку, яка загубилася та не може назвати адресу свого місця проживання.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили особу бабусі та доставили її за місцем проживання. Дорогою патрульні надали жінці психологічну допомогу у формі спілкування.

Нині загрози її життю та здоров’ю немає.

"Дякуємо громадянам, які звертають увагу на осіб, які потребують допомоги та повідомляють про це у поліцію", - наголошують патрульні.
У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася

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Теги: Луцьк, патрульні, бабуся
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