Україна та Росія домовилися про обмін 200 військовополонених – Ердоган

Таїп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося досягти домовленості про обмін 200 військовополонених.



Про це Ердоган повідомив в інтерв'ю PBS, пише

«В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і ми провели з ним дуже широкі дискусії. І він фактично показує мені, що він готовий покінчити з війною якомога швидше. Це було моє враження... За домовленістю сторін буде обміняно 200 заручників», – заявив він.

Як зазначає президент Туреччини, завдяки цьому «буде зроблено значний крок уперед».



Водночас, згідно з його думкою, після закінчення війни всі захоплені землі Росією мають повернути Україні.



«Захоплені землі буде повернуто Україні. Ніяке вторгнення не може бути виправданим. Вторгнення не можна виправдати», – наголосив Ердоган.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Туреччини Реджепзаявив, що Україні та Росії вдалося досягти домовленості про обмін 200 військовополонених.Про це Ердоган повідомив в інтерв'ю PBS, пише Слово і Діло.

«В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і ми провели з ним дуже широкі дискусії. І він фактично показує мені, що він готовий покінчити з війною якомога швидше. Це було моє враження... За домовленістю сторін буде обміняно 200 заручників», – заявив він.Як зазначає президент Туреччини, завдяки цьому «буде зроблено значний крок уперед».Водночас, згідно з його думкою, після закінчення війни всі захоплені землі Росією мають повернути Україні.«Захоплені землі буде повернуто Україні. Ніяке вторгнення не може бути виправданим. Вторгнення не можна виправдати», – наголосив Ердоган.

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