Україна та Росія домовилися про обмін 200 військовополонених – Ердоган

Україна та Росія домовилися про обмін 200 військовополонених – Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося досягти домовленості про обмін 200 військовополонених.

Про це Ердоган повідомив в інтерв'ю PBS, пише Слово і Діло.

«В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і ми провели з ним дуже широкі дискусії. І він фактично показує мені, що він готовий покінчити з війною якомога швидше. Це було моє враження... За домовленістю сторін буде обміняно 200 заручників», – заявив він.
Як зазначає президент Туреччини, завдяки цьому «буде зроблено значний крок уперед».

Водночас, згідно з його думкою, після закінчення війни всі захоплені землі Росією мають повернути Україні.

«Захоплені землі буде повернуто Україні. Ніяке вторгнення не може бути виправданим. Вторгнення не можна виправдати», – наголосив Ердоган.

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Теги: обмін полоненими, Росія, Україна, Ердоган
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