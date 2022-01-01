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Віддав захисту України понад дев'ять років: помер військовий з Волині Віктор Кушнір

Віддав захисту України понад дев'ять років: помер військовий з Волині Віктор Кушнір
Помер військовий з Маневиччини Віктор Кушнір, який віддав захисту України понад дев'ять років.

Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.

"Молодий боєць, віддавши захисту Вітчизни понад дев'ять років, помер при виконанні військової служби. Кушнір Віктор Євгенович (уродженець с. Гута Лісовська, де і нині проживають його мама і тато) - учасник АТО. Овдовіла молода дружина, осиротіли маленькі синочок і донечка", - йдеться в повідомленні.

Олександр Гаврилюк зазначив, що сьогодні, 20 вересня, Героя зустрічатимуть орієнтовно о 17 годині на межі громади в селі Козлиничі. Час буде уточнено.

"Рух продовжать по варшавці територією Цмінівського, Чарторийського, Будківського, Лісівського округів до села Гута Лісівська. Просимо віддати шану бійцю", - наголосив голова громади.



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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