На Донбасі у запеклих боях з росіянами загинув волинянин Степан Гулечко

На Донбасі у запеклих боях з росіянами загинув волинянин Степан Гулечко
Турійська громада втратила захисника Степана Гулечка.

Про це повідомляють на сторінці громади.

Він віддав життя за волю та незалежність нашої країни у запеклих боях на Донеччині 16 вересня в ході наступу під час виконання бойового завдання й знищення противника.

Йому назавжди залишилося 26.

У зв'язку із трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба.

Про дату і час зустрічі траурного кортежу із тілом загиблого воїна і чин поховання повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!

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Теги: Турійськ, Степан Гулечко, загиблий
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