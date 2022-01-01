На Донбасі у запеклих боях з росіянами загинув волинянин Степан Гулечко

Степана Гулечка.



Про це повідомляють на сторінці громади.



Він віддав життя за волю та незалежність нашої країни у запеклих боях на Донеччині 16 вересня в ході наступу під час виконання бойового завдання й знищення противника.



Йому назавжди залишилося 26.



У зв'язку із трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба.



Про дату і час зустрічі траурного кортежу із тілом загиблого воїна і чин поховання повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Турійська громада втратила захисникаПро це повідомляють на сторінці громади.Він віддав життя за волю та незалежність нашої країни у запеклих боях на Донеччині 16 вересня в ході наступу під час виконання бойового завдання й знищення противника.Йому назавжди залишилося 26.У зв'язку із трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба.Про дату і час зустрічі траурного кортежу із тілом загиблого воїна і чин поховання повідомлять додатково.

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