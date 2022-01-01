На Донбасі у запеклих боях з росіянами загинув волинянин Степан Гулечко
Сьогодні, 12:22
Турійська громада втратила захисника Степана Гулечка.
Про це повідомляють на сторінці громади.
Він віддав життя за волю та незалежність нашої країни у запеклих боях на Донеччині 16 вересня в ході наступу під час виконання бойового завдання й знищення противника.
Йому назавжди залишилося 26.
У зв'язку із трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба.
Про дату і час зустрічі траурного кортежу із тілом загиблого воїна і чин поховання повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!
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Про це повідомляють на сторінці громади.
Він віддав життя за волю та незалежність нашої країни у запеклих боях на Донеччині 16 вересня в ході наступу під час виконання бойового завдання й знищення противника.
Йому назавжди залишилося 26.
У зв'язку із трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба.
Про дату і час зустрічі траурного кортежу із тілом загиблого воїна і чин поховання повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!
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