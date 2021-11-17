В Україні власники електромобілів можуть забрати з номерів літеру «Z»





Раніше латинська "Z" на номерних знаках асоціювалась з екологічністю (Zero Emisson), - пише



Після початку війни ця літера стала символом агресії проти України. Саме тому власникам електромобілів рекомендують змінити номерні знаки.



У 2020 році сервісні центри МВС почали видавати "зелені" номерні знаки для електрокарів. Видача номерних знаків для електромобілів, з літеросполуками латинської абетки, що починаються з літер "Z" відтоді стала нормою.



Наразі, країною пересуваються майже 16 000 електрокарів з такою серією. Їхнім власникам рекомендують змінити номери на нові, які не містять літери "Z".



"Найближчим часом усі сервісні центри МВС будуть забезпечені номерними знаками із літеросполукою "YА". Тому на дорогах нашої країни будуть пересуватися електрокари різних серій", - сказано в повідомленні Головний сервісний центр МВС.



За бажанням власника, можна замінити номерний знак на іншу комбінацію без використання символів "Z". Для цього необхідно звернутися з транспортним засобом до сервісного центру МВС. З собою мати:



паспорт

ІПН

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

квитанцію про оплату послуги

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні власники електромобілів можуть забрати букву Z, яку використовують російські окупанти.Раніше латинська "Z" на номерних знаках асоціювалась з екологічністю (Zero Emisson), - пише AUTO24. Після початку війни ця літера стала символом агресії проти України. Саме тому власникам електромобілів рекомендують змінити номерні знаки.У 2020 році сервісні центри МВС почали видавати "зелені" номерні знаки для електрокарів. Видача номерних знаків для електромобілів, з літеросполуками латинської абетки, що починаються з літер "Z" відтоді стала нормою.Наразі, країною пересуваються майже 16 000 електрокарів з такою серією. Їхнім власникам рекомендують змінити номери на нові, які не містять літери "Z"."Найближчим часом усі сервісні центри МВС будуть забезпечені номерними знаками із літеросполукою "YА". Тому на дорогах нашої країни будуть пересуватися електрокари різних серій", - сказано в повідомленні Головний сервісний центр МВС.За бажанням власника, можна замінити номерний знак на іншу комбінацію без використання символів "Z". Для цього необхідно звернутися з транспортним засобом до сервісного центру МВС. З собою мати:паспортІПНсвідоцтво про реєстрацію транспортного засобуквитанцію про оплату послуги

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