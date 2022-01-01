З Волині до Ірпеня відправили вантажівку яблук, дитячі речі та продукти
Сьогодні, 05:26
На потреби мешканців Київщини з Волинської області відправили черговий вантаж гуманітарної допомоги.
Про це повідомляють у Волинській ОВА.
Зокрема, до Ірпеня відправили вантажівку яблук від бельгійських фермерів, хлібо-булочні вироби, дитячі речі і харчування. Зібрано та відправлено вантаж працівниками одного з гуманітарних хабів при Волинській ОВА.
Волинська ОВА дякує за волонтерську допомогу Руслані Вознюк, керівниці ГО «Об’єднання українок “Яворина-Волинь”».
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Про це повідомляють у Волинській ОВА.
Зокрема, до Ірпеня відправили вантажівку яблук від бельгійських фермерів, хлібо-булочні вироби, дитячі речі і харчування. Зібрано та відправлено вантаж працівниками одного з гуманітарних хабів при Волинській ОВА.
Волинська ОВА дякує за волонтерську допомогу Руслані Вознюк, керівниці ГО «Об’єднання українок “Яворина-Волинь”».
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