З Волині до Ірпеня відправили вантажівку яблук, дитячі речі та продукти

З Волині до Ірпеня відправили вантажівку яблук, дитячі речі та продукти
На потреби мешканців Київщини з Волинської області відправили черговий вантаж гуманітарної допомоги.

Про це повідомляють у Волинській ОВА.

Зокрема, до Ірпеня відправили вантажівку яблук від бельгійських фермерів, хлібо-булочні вироби, дитячі речі і харчування. Зібрано та відправлено вантаж працівниками одного з гуманітарних хабів при Волинській ОВА.

Волинська ОВА дякує за волонтерську допомогу Руслані Вознюк, керівниці ГО «Об’єднання українок “Яворина-Волинь”».

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Теги: допомога, війна, Україна, Ірпінь
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