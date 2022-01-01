З Волині до Ірпеня відправили вантажівку яблук, дитячі речі та продукти





Про це повідомляють у Волинській ОВА.



Зокрема, до Ірпеня відправили вантажівку яблук від бельгійських фермерів, хлібо-булочні вироби, дитячі речі і харчування. Зібрано та відправлено вантаж працівниками одного з гуманітарних хабів при Волинській ОВА.



Волинська ОВА дякує за волонтерську допомогу Руслані Вознюк, керівниці ГО «Об’єднання українок “Яворина-Волинь”».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На потреби мешканців Київщини з Волинської області відправили черговий вантаж гуманітарної допомоги.Про це повідомляють у Волинській ОВА.Зокрема, до Ірпеня відправили вантажівку яблук від бельгійських фермерів, хлібо-булочні вироби, дитячі речі і харчування. Зібрано та відправлено вантаж працівниками одного з гуманітарних хабів при Волинській ОВА.Волинська ОВА дякує за волонтерську допомогу Руслані Вознюк, керівниці ГО «Об’єднання українок “Яворина-Волинь”».

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