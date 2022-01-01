На Київщині знайшли ще двох закатованих росіянами чоловіків: в одного на куртці – шеврони академії СБУ
Сьогодні, 13:05
Тіла двох закатованих окупантами чоловіків знайшли на позиціях армії Росії на Київщині. Представники місцевої ДФТГ перевіряли ліс та виявили останки загиблих.
Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Захоронення знаходилось у лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київщини, де попередньо знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних.
"В одній із ям, поряд із бліндажами солдатів РФ, знаходилося тіло чоловіка зі зв'язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав'язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору.
Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці знаходилася золота обручка", - йдеться в повідомленні.
Нині поліція Київщини працює над встановленням осіб вбитих загарбниками громадян.
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Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Захоронення знаходилось у лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київщини, де попередньо знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних.
"В одній із ям, поряд із бліндажами солдатів РФ, знаходилося тіло чоловіка зі зв'язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав'язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору.
Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці знаходилася золота обручка", - йдеться в повідомленні.
Нині поліція Київщини працює над встановленням осіб вбитих загарбниками громадян.
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