На Київщині знайшли ще двох закатованих росіянами чоловіків: в одного на куртці – шеврони академії СБУ





Про це Андрій Нєбитов.



Захоронення знаходилось у лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київщини, де попередньо знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних.



"В одній із ям, поряд із бліндажами солдатів РФ, знаходилося тіло чоловіка зі зв'язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав'язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору.



Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці знаходилася золота обручка", - йдеться в повідомленні.



Нині поліція Київщини працює над встановленням осіб вбитих загарбниками громадян.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тіла двох закатованих окупантами чоловіків знайшли на позиціях армії Росії на Київщині. Представники місцевої ДФТГ перевіряли ліс та виявили останки загиблих.Про це повідомив керівник поліції КиївщиниЗахоронення знаходилось у лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київщини, де попередньо знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних."В одній із ям, поряд із бліндажами солдатів РФ, знаходилося тіло чоловіка зі зв'язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав'язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору.Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці знаходилася золота обручка", - йдеться в повідомленні.Нині поліція Київщини працює над встановленням осіб вбитих загарбниками громадян.

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