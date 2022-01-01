Чоловіка, який на Волині підтримував Путіна, посадили за ґрати
Сьогодні, 14:33
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 41-річного уродженця Донеччини винуватим у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України і умисних діях із розпалювання національної та релігійної ворожнечі і ненависті, поєднаних із погрозою насильством, та призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Доведено, що чоловік, виїхавши на територію Луцького району як внутрішній вимушений переселець з місць ведення бойових дій, активно пропагував підтримку російської агресії, виправдовував та визначав її правомірною, а також погрожував фізичною розправою патріотично налаштованим місцевим мешканцям і виловлював зневагу щодо їхньої національної та релігійної приналежності.
Наступних два роки він проведе за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Доведено, що чоловік, виїхавши на територію Луцького району як внутрішній вимушений переселець з місць ведення бойових дій, активно пропагував підтримку російської агресії, виправдовував та визначав її правомірною, а також погрожував фізичною розправою патріотично налаштованим місцевим мешканцям і виловлював зневагу щодо їхньої національної та релігійної приналежності.
Наступних два роки він проведе за ґратами.
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