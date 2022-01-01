Від Луцька до Рокинь курсуватиме нова маршрутка





Про це повідомили на



Маршрутка починає курсувати від 20 вересня. З Луцька маршрутка вирушатиме від залізничного вокзалу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Між Луцьком та селищем Рокині курсуватиме ще один приміський маршрут – №54.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Княгининівського старостинського округу.Маршрутка починає курсувати від 20 вересня. З Луцька маршрутка вирушатиме від залізничного вокзалу.

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