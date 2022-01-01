Від Луцька до Рокинь курсуватиме нова маршрутка
Сьогодні, 15:31
Між Луцьком та селищем Рокині курсуватиме ще один приміський маршрут – №54.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Княгининівського старостинського округу.
Маршрутка починає курсувати від 20 вересня. З Луцька маршрутка вирушатиме від залізничного вокзалу.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Княгининівського старостинського округу.
Маршрутка починає курсувати від 20 вересня. З Луцька маршрутка вирушатиме від залізничного вокзалу.
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