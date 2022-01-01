Від Луцька до Рокинь курсуватиме нова маршрутка

Від Луцька до Рокинь курсуватиме нова маршрутка
Між Луцьком та селищем Рокині курсуватиме ще один приміський маршрут – №54.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Княгининівського старостинського округу.

Маршрутка починає курсувати від 20 вересня. З Луцька маршрутка вирушатиме від залізничного вокзалу.

Від Луцька до Рокинь курсуватиме нова маршрутка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: маршрутка, Рокині
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна отримає від Словенії 28 танків
Сьогодні, 15:59
Від Луцька до Рокинь курсуватиме нова маршрутка
Сьогодні, 15:31
Окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення «референдумів» про приєднання до Росії
Сьогодні, 14:59
Чоловіка, який на Волині підтримував Путіна, посадили за ґрати
Сьогодні, 14:33
Судитимуть трьох військових РФ, які жорстоко поводилися з цивільними під час окупації на Чернігівщині
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
У Луцьку маршрутка № 7 їздить по-новому У Луцьку маршрутка № 7 їздить по-новому
15 липень, 13:14
У Луцьку змінять схему руху маршруту №7 У Луцьку змінять схему руху маршруту №7
13 липень, 09:20
У Луцьку зіткнулися маршрутка та легковик У Луцьку зіткнулися маршрутка та легковик
12 липень, 13:55
Стало зле за кермом: у Луцьку водій маршрутки в`їхав у припарковані автомобілі Стало зле за кермом: у Луцьку водій маршрутки в`їхав у припарковані автомобілі
16 червень, 16:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна отримає від Словенії 28 танків
Сьогодні, 15:59
 0
Від Луцька до Рокинь курсуватиме нова маршрутка
Сьогодні, 15:31
 0
Окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення «референдумів» про приєднання до Росії
Сьогодні, 14:59
 0
Чоловіка, який на Волині підтримував Путіна, посадили за ґрати
Сьогодні, 14:33
 0
Судитимуть трьох військових РФ, які жорстоко поводилися з цивільними під час окупації на Чернігівщині
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8