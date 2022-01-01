Україна отримає від Словенії 28 танків

Роберт Голоб та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовились про передання Україні 28 танків M-55S, на заміну яких Словенія отримає 40 одиниць німецької військової техніки.



Про це



Повідомляється, що під час розмови глави урядів двох держав, зокрема, обговорили й питання російської агресії проти України.



«У дусі солідарності з українським народом прем’єр-міністр Голоб і канцлер Шольц домовилися про спільні дії, щоб українська сторона отримала 28 словенських танків М-55S. Натомість Словенія отримає 40 німецьких військово-транспортних машин, у тому числі 35 важких гакових навантажувачів 8x8 і 5 важких водовозів 8x8», - йдеться у повідомленні.



Танки М-55S є модернізованою версією радянських танків Т-55. Удосконалення бойових машин, яке включало встановлення на них нової 105-мм гармати, покращення захисту та систем управління, було проведено у 1999 році словенською компанією STO RAVNE спільно з ізраїльською Elbit.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Словеніїта канцлер Німеччинидомовились про передання Україні 28 танків M-55S, на заміну яких Словенія отримає 40 одиниць німецької військової техніки.Про це повідомляє пресслужба уряду Словенії, передає Укрінформ.Повідомляється, що під час розмови глави урядів двох держав, зокрема, обговорили й питання російської агресії проти України.«У дусі солідарності з українським народом прем’єр-міністр Голоб і канцлер Шольц домовилися про спільні дії, щоб українська сторона отримала 28 словенських танків М-55S. Натомість Словенія отримає 40 німецьких військово-транспортних машин, у тому числі 35 важких гакових навантажувачів 8x8 і 5 важких водовозів 8x8», - йдеться у повідомленні.Танки М-55S є модернізованою версією радянських танків Т-55. Удосконалення бойових машин, яке включало встановлення на них нової 105-мм гармати, покращення захисту та систем управління, було проведено у 1999 році словенською компанією STO RAVNE спільно з ізраїльською Elbit.

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