Україна отримає від Словенії 28 танків
Сьогодні, 15:59
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовились про передання Україні 28 танків M-55S, на заміну яких Словенія отримає 40 одиниць німецької військової техніки.
Про це повідомляє пресслужба уряду Словенії, передає Укрінформ.
Повідомляється, що під час розмови глави урядів двох держав, зокрема, обговорили й питання російської агресії проти України.
«У дусі солідарності з українським народом прем’єр-міністр Голоб і канцлер Шольц домовилися про спільні дії, щоб українська сторона отримала 28 словенських танків М-55S. Натомість Словенія отримає 40 німецьких військово-транспортних машин, у тому числі 35 важких гакових навантажувачів 8x8 і 5 важких водовозів 8x8», - йдеться у повідомленні.
Танки М-55S є модернізованою версією радянських танків Т-55. Удосконалення бойових машин, яке включало встановлення на них нової 105-мм гармати, покращення захисту та систем управління, було проведено у 1999 році словенською компанією STO RAVNE спільно з ізраїльською Elbit.
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Про це повідомляє пресслужба уряду Словенії, передає Укрінформ.
Повідомляється, що під час розмови глави урядів двох держав, зокрема, обговорили й питання російської агресії проти України.
«У дусі солідарності з українським народом прем’єр-міністр Голоб і канцлер Шольц домовилися про спільні дії, щоб українська сторона отримала 28 словенських танків М-55S. Натомість Словенія отримає 40 німецьких військово-транспортних машин, у тому числі 35 важких гакових навантажувачів 8x8 і 5 важких водовозів 8x8», - йдеться у повідомленні.
Танки М-55S є модернізованою версією радянських танків Т-55. Удосконалення бойових машин, яке включало встановлення на них нової 105-мм гармати, покращення захисту та систем управління, було проведено у 1999 році словенською компанією STO RAVNE спільно з ізраїльською Elbit.
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Коментарі 1
не т-34. вже добре.
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