 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Україна отримає від Словенії 28 танків

Україна отримає від Словенії 28 танків
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовились про передання Україні 28 танків M-55S, на заміну яких Словенія отримає 40 одиниць німецької військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба уряду Словенії, передає Укрінформ.

Повідомляється, що під час розмови глави урядів двох держав, зокрема, обговорили й питання російської агресії проти України.

«У дусі солідарності з українським народом прем’єр-міністр Голоб і канцлер Шольц домовилися про спільні дії, щоб українська сторона отримала 28 словенських танків М-55S. Натомість Словенія отримає 40 німецьких військово-транспортних машин, у тому числі 35 важких гакових навантажувачів 8x8 і 5 важких водовозів 8x8», - йдеться у повідомленні.

Танки М-55S є модернізованою версією радянських танків Т-55. Удосконалення бойових машин, яке включало встановлення на них нової 105-мм гармати, покращення захисту та систем управління, було проведено у 1999 році словенською компанією STO RAVNE спільно з ізраїльською Elbit.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Лукашенко заявив про готовність підняти по тривозі білоруські військові частини і запевнив Росію в підтримці
Сьогодні, 16:25
Окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення «референдумів» про приєднання до Росії
Сьогодні, 14:59
Судитимуть трьох військових РФ, які жорстоко поводилися з цивільними під час окупації на Чернігівщині
Сьогодні, 14:18
На Київщині знайшли ще двох закатованих росіянами чоловіків: в одного на куртці – шеврони академії СБУ
Сьогодні, 13:05
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
не т-34. вже добре.
Відповісти
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лукашенко заявив про готовність підняти по тривозі білоруські військові частини і запевнив Росію в підтримці
Сьогодні, 16:25
На Волині судять жителя Полтавщини за спробу незаконно перетнути кордон
Сьогодні, 16:16
Україна отримає від Словенії 28 танків
Сьогодні, 15:59
Від Луцька до Рокинь курсуватиме нова маршрутка
Сьогодні, 15:31
Окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення «референдумів» про приєднання до Росії
Сьогодні, 14:59
Схожі новини
Лукашенко заявив про готовність підняти по тривозі білоруські військові частини і запевнив Росію в підтримці Лукашенко заявив про готовність підняти по тривозі білоруські військові частини і запевнив Росію в підтримці
Сьогодні, 16:25
Окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення «референдумів» про приєднання до Росії Окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення «референдумів» про приєднання до Росії
Сьогодні, 14:59
Судитимуть трьох військових РФ, які жорстоко поводилися з цивільними під час окупації на Чернігівщині Судитимуть трьох військових РФ, які жорстоко поводилися з цивільними під час окупації на Чернігівщині
Сьогодні, 14:18
На Київщині знайшли ще двох закатованих росіянами чоловіків: в одного на куртці – шеврони академії СБУ На Київщині знайшли ще двох закатованих росіянами чоловіків: в одного на куртці – шеврони академії СБУ
Сьогодні, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як обслуговує будинки луцька керуюча компанія «Будсервіс» та які результати її роботи у серпні*
Сьогодні, 17:38
 0
Рада дозволила демобілізацію чоловіків, у яких троє і більше дітей
Сьогодні, 17:24
 0
У Луцьку медзаклади та 39 житлових будинків тимчасово залишаться без гарячої води
Сьогодні, 17:01
 0
У Луцьку судитимуть 19-річного «закладчика»
Сьогодні, 16:40
 0
Лукашенко заявив про готовність підняти по тривозі білоруські військові частини і запевнив Росію в підтримці
Сьогодні, 16:25
 0
Медіа
відео
1/8