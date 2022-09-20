Лукашенко заявив про готовність підняти по тривозі білоруські військові частини і запевнив Росію в підтримці

Олександр Лукашенко запевнив Москву в своїй підтримці і тому, що з території Білорусі по російських військах ударів не завдаватимуть.



Він також заявив, що готовий піднімати по тривозі військові частини "за нормами воєнного часу", передає



"Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу, значить, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, значить, треба її відмобілізувати. Треба територіальну оборону підняти, значить, треба. Треба народне ополчення – перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка в них зброя, значить, треба", – сказав він.



Лукашенко також сказав, що доручав проводити військові навчання поблизу кордонів з Україною.



Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. З території Білорусі запускають ракети по українських містах. Також ворог використовує білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! запевнив Москву в своїй підтримці і тому, що з території Білорусі по російських військах ударів не завдаватимуть.Він також заявив, що готовий піднімати по тривозі військові частини "за нормами воєнного часу", передає LB.ua з посиланням на білоруське державне агентство Белта."Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу, значить, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, значить, треба її відмобілізувати. Треба територіальну оборону підняти, значить, треба. Треба народне ополчення – перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка в них зброя, значить, треба", – сказав він.Лукашенко також сказав, що доручав проводити військові навчання поблизу кордонів з Україною.Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. З території Білорусі запускають ракети по українських містах. Також ворог використовує білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.

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