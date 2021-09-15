У Луцьку медзаклади та 39 житлових будинків тимчасово залишаться без гарячої води





Про це



Подачу теплоносія для потреб послуги з постачання гарячої води від котельні на проспекті Відродження, 15Б, буде припинено на дев'ять днів. Без гарячої води тимчасово залишаться споживачі котельні на проспекті Відродження, 15Б, та спареної котельні на вулиці Загородній, 3А.



Так, без гарячого водопостачання залишаться:



- КЗ «Луцька міська клінічна лікарня»,

- КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»,

- КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання»,

НВК №22

- та 39 житлових будинків.



Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання в рамках проєкту модернізації централізованого теплопостачання Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.



Роботи виконуватимуться з 21 до 30 вересня включно, після чого послугу обіцяють відновити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку через заміну насосного обладнання у котельні на дев'ять днів відключать гаряче водопостачання у трьох медзакладах, школі та 39 житлових будинках.Про це повідомили на сайті ДКП «Луцьктепло».Подачу теплоносія для потреб послуги з постачання гарячої води від котельні на проспекті Відродження, 15Б, буде припинено на дев'ять днів. Без гарячої води тимчасово залишаться споживачі котельні на проспекті Відродження, 15Б, та спареної котельні на вулиці Загородній, 3А.Так, без гарячого водопостачання залишаться:- КЗ «Луцька міська клінічна лікарня»,- КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»,- КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання»,НВК №22- та 39 житлових будинків.Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання в рамках проєкту модернізації централізованого теплопостачання Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.Роботи виконуватимуться з 21 до 30 вересня включно, після чого послугу обіцяють відновити.

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