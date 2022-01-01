На межі Донеччини й Харківщини підняли український прапор

На межі Донеччини й Харківщини підняли український прапор
На межі Донеччини й Харківщини підняли український прапор. Це вдалось зробити, завдяки нашим військовим, які звільнили від окупантів ділянку траси Київ – Харків – Довжанський.

Відповідну інформацію повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Однак попередив, що ця ділянка дуже небезпечна, адже окупанти замінували її.

"Тут ще недавно велися запеклі бої, а тепер про них нагадують тільки залишена техніка та мінні поля", – розповів Павло Кириленко.

Він також додав, що з першим заступником голови МВС Євгенієм Єніним та головою ДСНС Сергієм Круком виїхали на місце, щоб оцінити масштаби робіт, які потрібно виконати по розмінуванню.

Ба більше, влада нагородила рятувальників, які під час цієї війни віддано й вправно виконують свою роботу, іноді – на межі людських сил і можливостей.


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