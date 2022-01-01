Рада дозволила демобілізацію чоловіків, у яких троє і більше дітей

Рада дозволила демобілізацію чоловіків, у яких троє і більше дітей
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що дозволяє звільнятися з військової служби військовим, у яких троє і більше дітей віком до 18 років.

Про це повідомив автор відповідного законопроєкту №7678, депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у Facebook.

Рішення підтримав 331 народний депутат.

Гончаренко пояснив, що зараз чоловіки, які мають від трьох дітей, не підлягають мобілізації, але якщо батько вступив до лав ЗСУ, і третя дитина народилася вже після цього, або у нього було троє дітей, і він пішов служити добровільно – у цьому випадку він не може демобілізуватися.

Новий закон цю несправедливість виправить і дозволить батькам трьох і більше дітей віком до 18 років залишати військову службу.

Депутат закликав людей, яких цей закон стосується, написати про його прийняття у Facebook і тегнути президента Володимира Зеленського, щоб він якомога швидше цей закон підписав.

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Теги: ВР, демобілізація
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