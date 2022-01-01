У Луцьку судитимуть 19-річного «закладчика»

19-річного уродженця міста Краматорськ Донецької області у Луцьку звинувачують у незаконному придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Увечері 28 липня 2022 року молодика, в якого при собі було майже сто готових до поширення через закладки згортків із психотропом, у Луцьку затримали працівники поліції.Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.Санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.