На Волині судять жителя Полтавщини за спробу незаконно перетнути кордон

Прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про надання 29-річним жителем Миргородського району Полтавської області неправомірної вигоди службовій особі (ч.1 ст. 369 КК України).Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Військовозобов'язаний чоловік 27 серпня 2022 року, попри встановлену чинним законодавством заборону, намагався виїхати з України у Республіку Польща через пункт пропуску «Устилуг».Аби вирішити це питання, він надав 500 доларів США та 500 євро неправомірної інспектору прикордонної служби.Прикордонник одразу повідомив про вчинення злочину на лінію «102» - і чоловіка тепер судитимуть.Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 369 КК України за пропозицію та надання службовій особі неправомірної вигоди передбачено покарання аж до чотирьох років позбавлення волі.