На Харківщині у підвалах вокзалу та магазину знайшли ще дві катівні. ФОТО





Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.



Російські військові у катівнях морально та фізично знущались з українців. Слідство встановлює осіб, які постраждали від дій окупантів.



"Наразі встановлюються потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора. Правоохоронці збирають доказову базу для встановлення правосуддя над російськими військовими", - йдеться у повідомленні.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування триває.





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