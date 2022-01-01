На Харківщині у підвалах вокзалу та магазину знайшли ще дві катівні. ФОТО
Сьогодні, 18:14
Приміщення, в яких росіяни знущались з українців, виявили у підвалах вокзалу та магазину.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Російські військові у катівнях морально та фізично знущались з українців. Слідство встановлює осіб, які постраждали від дій окупантів.
"Наразі встановлюються потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора. Правоохоронці збирають доказову базу для встановлення правосуддя над російськими військовими", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Російські військові у катівнях морально та фізично знущались з українців. Слідство встановлює осіб, які постраждали від дій окупантів.
"Наразі встановлюються потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора. Правоохоронці збирають доказову базу для встановлення правосуддя над російськими військовими", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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