РФ обстріляла Куп'янський район: є загиблі і поранені
Сьогодні, 19:29
Російські військові сьогодні обстріляли село Грушівка у Куп'янському районі Харківської області. Загинуло двоє людей, ще дев'ять отримали поранення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 20 вересня.
«Російські окупанти здійснили черговий теракт на Харківщині, від якого постраждали діти. Внаслідок обстрілу села Грушівка, Куп'янського району, 2 людей загинули. Поранення отримали 9 мирних мешканців. У тому числі 4 дітей. Поранені госпіталізовані до медустанов, медики оцінюють їхній стан як середній», - написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 20 вересня.
«Російські окупанти здійснили черговий теракт на Харківщині, від якого постраждали діти. Внаслідок обстрілу села Грушівка, Куп'янського району, 2 людей загинули. Поранення отримали 9 мирних мешканців. У тому числі 4 дітей. Поранені госпіталізовані до медустанов, медики оцінюють їхній стан як середній», - написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Коли переводять годинник на зимовий час у 2022: як налаштуватися
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 вересня
Сьогодні, 20:00
РФ обстріляла Куп'янський район: є загиблі і поранені
Сьогодні, 19:29
Медіа