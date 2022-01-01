РФ обстріляла Куп'янський район: є загиблі і поранені





Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 20 вересня.



«Російські окупанти здійснили черговий теракт на Харківщині, від якого постраждали діти. Внаслідок обстрілу села Грушівка, Куп'янського району, 2 людей загинули. Поранення отримали 9 мирних мешканців. У тому числі 4 дітей. Поранені госпіталізовані до медустанов, медики оцінюють їхній стан як середній», - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові сьогодні обстріляли село Грушівка у Куп'янському районі Харківської області. Загинуло двоє людей, ще дев'ять отримали поранення.Про це повідомив голова Харківської ОВАу Telegram у вівторок, 20 вересня.«Російські окупанти здійснили черговий теракт на Харківщині, від якого постраждали діти. Внаслідок обстрілу села Грушівка, Куп'янського району, 2 людей загинули. Поранення отримали 9 мирних мешканців. У тому числі 4 дітей. Поранені госпіталізовані до медустанов, медики оцінюють їхній стан як середній», - написав він.

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